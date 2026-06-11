Geissens-Töchter mit Laufsteg-Debüt nach Brust-Op: Claudia Obert will wissen "wie Titten geworden sind"

Hamburg - Am Mittwoch stolzierten die Geissens-Töchter erstmals nach ihrer Brust-Operation über einen Laufsteg. Bei der LASCANA-Modenschau in Hamburg präsentierten Davina (23) und Shania (21) ihre Oberweite in verschiedenen Spitzen-BHs von der Modemarke der Otto-Gruppe. Claudia Obert (64) freute sich sehr auf das Wiedersehen mit ihren "Fans aus St. Tropez". TAG24 war vor Ort.

Shania (21, l.) und Davina Geiss (23) gaben in Hamburg ihr Laufsteg-Debüt nach ihrer Brust-OP. © Sebastian Reuter/LASCANA/obs

Vor rund 150 Gästen mit hoher Promidichte ernteten die jungen "Geissens" für ihren ersten Auftritt auf dem Laufsteg beim exklusiven Brand-Event "Secret Garden" von LASCANA in den Briese Studios ordentlich Applaus.

Besonders begeistert von den beiden zeigte sich Claudia Obert bereits am "Purpel Carpet". Gegenüber TAG24 sagte sie: "Die finde ich geil. Die sind süß!"

Eine Frage brannte der 64-Jährigen dabei ordentlich auf der Zunge, wie sie zugab: "Ich muss fragen, wie die Titten geworden sind!"

Sie selbst überlege auch, ob sie sich in ihrem Alter nochmal die Brüste operieren lassen sollte. "Einer hat zu mir gesagt, mit 65 rentiert sich das doch nicht mehr", lachte sie über den Kommentar und konterte: "Bei mir rentiert sich das sehr wohl noch! Mach es dann nicht für andere, sondern einfach für mich."

Diese Ansicht teilen auch Shania und Davina. Beim Event erklärten sie, die Brüste nur für sich gemacht zu haben. Davina ging sogar so weit und sagte gegenüber Bunte.de: "Anfangs hatte ich Angst, dass ich doch zu wenig genommen habe, denn mir passen immer noch meine alten BHs." Sie würde deshalb nicht ausschließen, sich irgendwann nochmal unters Messer zu legen.