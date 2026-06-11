Geissens-Töchter mit Laufsteg-Debüt nach Brust-Op: Claudia Obert will wissen "wie Titten geworden sind"
Hamburg - Am Mittwoch stolzierten die Geissens-Töchter erstmals nach ihrer Brust-Operation über einen Laufsteg. Bei der LASCANA-Modenschau in Hamburg präsentierten Davina (23) und Shania (21) ihre Oberweite in verschiedenen Spitzen-BHs von der Modemarke der Otto-Gruppe. Claudia Obert (64) freute sich sehr auf das Wiedersehen mit ihren "Fans aus St. Tropez". TAG24 war vor Ort.
Vor rund 150 Gästen mit hoher Promidichte ernteten die jungen "Geissens" für ihren ersten Auftritt auf dem Laufsteg beim exklusiven Brand-Event "Secret Garden" von LASCANA in den Briese Studios ordentlich Applaus.
Besonders begeistert von den beiden zeigte sich Claudia Obert bereits am "Purpel Carpet". Gegenüber TAG24 sagte sie: "Die finde ich geil. Die sind süß!"
Eine Frage brannte der 64-Jährigen dabei ordentlich auf der Zunge, wie sie zugab: "Ich muss fragen, wie die Titten geworden sind!"
Sie selbst überlege auch, ob sie sich in ihrem Alter nochmal die Brüste operieren lassen sollte. "Einer hat zu mir gesagt, mit 65 rentiert sich das doch nicht mehr", lachte sie über den Kommentar und konterte: "Bei mir rentiert sich das sehr wohl noch! Mach es dann nicht für andere, sondern einfach für mich."
Diese Ansicht teilen auch Shania und Davina. Beim Event erklärten sie, die Brüste nur für sich gemacht zu haben. Davina ging sogar so weit und sagte gegenüber Bunte.de: "Anfangs hatte ich Angst, dass ich doch zu wenig genommen habe, denn mir passen immer noch meine alten BHs." Sie würde deshalb nicht ausschließen, sich irgendwann nochmal unters Messer zu legen.
Amira Aly präsentiert Babybauch
Promi-Auflauf bei LASCANA-Modenschau in Hamburg
Neben den Töchtern von Robert und Carmen Geiss (62 und 61) flanierten weitere prominente Gesichter über den lila Teppich in den Räumlichkeiten in Hamburg-Barmbek.
Darunter präsentierte Amira Aly (33) erstmals ihren Baby-Bauch bei einem öffentlichen Event und auch Ex-Bachelor André Mangold (39) und seine Frau Annika (34) zeigten stolz die Kugel der inzwischen Hochschwangeren.
Auch Twenty4Tim (25) turtelte mit Freund Edin Volarov (23) auf den Sitzen der Modenschau. Vorab erklärte er am TAG24-Mikrofon: "Ich liebe Catwalks. Früher habe ich das immer nachgemacht. Beim nächsten Mal komme ich auch in hohen Schuhen und Perücke und dann geht's ab!"
Dagi Bee (31), Olivia Jones (56), Tokio-Hotel Schlagzeuger Gustav Schäfer (37) mit Familie und Ur-Bachelor Paul Janke (44) verfolgten ebenso die Präsentation der neuen Unterwäsche- und Bademodekollektion.
Auch Reality-Sternchen Layla Heiter (30) war zu der Modenschau geladen. Gegenüber TAG24 freute sich die Influencerin vor allem auf den Walk. "Ich freue mich aber auch jetzt schon auf die ganzen Stationen drinnen und natürlich auf alle Menschen, die heute hier sind."
Titelfoto: Bildmontage: Sebastian Reuter/LASCANA/obs, Alice Nägle/TAG24