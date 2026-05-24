Klartext von "Geissens"-Töchtern: Das waren ihre Gründe für umstrittene Brust-OP

Monaco/Saint-Tropez - Einige Monate nach ihren Brust-Operationen sprechen Shania (21) und Schwester Davina Geiss (22) nun über die Beweggründe, weshalb sich die beiden wirklich unters Messer gelegt haben und welche Ängste sie dabei hatten.

Shania (21, l.) und Davina Geiss (22) haben sich Ende des Vorjahres einer Brust-OP unterzogen. © RTLZWEI

Bereits im November des Vorjahres hatte Mama Carmen (61) bestätigt, dass sich ihr Nachwuchs für einen Beauty-Eingriff an der Oberweite entschieden habe.

In der neuen Ausgabe von "Davina & Shania – We Love Monaco" haben die beiden "Geisslein" nun Tacheles geredet und verraten, dass ein vorheriger Gewichtsverlust Auslöser gewesen sein soll.

"Wir haben beide abgenommen und dadurch auch viel Oberweite verloren. Deshalb haben wir uns nicht mehr so wohlgefühlt."

Dass Mama Carmen sich im Alter von 22 Jahren erstmals die Brüste hat machen lassen, sei für Davina und Shania aber kein ausschlaggebender Punkt gewesen. "Wir haben es nicht gemacht, weil unsere Mutter das auch gemacht hat, sondern wirklich nur für uns selbst."

Am allerwichtigsten sei den beiden gewesen, dass es angesichts ihrer Statur nicht unnatürlich aussehe – deshalb hätten sie es in Sachen Größe der Implantate auch nicht übertrieben.