Klartext von "Geissens"-Töchtern: Das waren ihre Gründe für umstrittene Brust-OP
Monaco/Saint-Tropez - Einige Monate nach ihren Brust-Operationen sprechen Shania (21) und Schwester Davina Geiss (22) nun über die Beweggründe, weshalb sich die beiden wirklich unters Messer gelegt haben und welche Ängste sie dabei hatten.
Bereits im November des Vorjahres hatte Mama Carmen (61) bestätigt, dass sich ihr Nachwuchs für einen Beauty-Eingriff an der Oberweite entschieden habe.
In der neuen Ausgabe von "Davina & Shania – We Love Monaco" haben die beiden "Geisslein" nun Tacheles geredet und verraten, dass ein vorheriger Gewichtsverlust Auslöser gewesen sein soll.
"Wir haben beide abgenommen und dadurch auch viel Oberweite verloren. Deshalb haben wir uns nicht mehr so wohlgefühlt."
Dass Mama Carmen sich im Alter von 22 Jahren erstmals die Brüste hat machen lassen, sei für Davina und Shania aber kein ausschlaggebender Punkt gewesen. "Wir haben es nicht gemacht, weil unsere Mutter das auch gemacht hat, sondern wirklich nur für uns selbst."
Am allerwichtigsten sei den beiden gewesen, dass es angesichts ihrer Statur nicht unnatürlich aussehe – deshalb hätten sie es in Sachen Größe der Implantate auch nicht übertrieben.
Mama Carmen und Papa Robert einverstanden mit OP
Ganz ohne Stress und Angst soll die Zeit vor dem Eingriff aber nicht über die Bühne gegangen sein, stellen die beiden klar. "Wir hatten vor der OP etwas Angst und waren nervös. (...) Es war aber nicht so schlimm, wie wir vorher gedacht hatten."
Laut ihren Erzählungen sollen weder Mama Carmen noch Papa Robert (62) etwas gegen die OP gehabt haben – im Gegenteil. "Für Mama und Papa war es eigentlich direkt in Ordnung und sie haben uns von Anfang an unterstützt. (...) Unsere Mutter hatte selbst schon einmal eine Brust-OP", hält Davina fest.
Nicht nur optisch haben sich die Schwestern durch die OP verändert – auch ihr Selbstbewusstsein soll sich eigener Aussage zufolge stark gewandelt haben. "Ja, die OP hat unser Selbstbewusstsein verändert", geben beide zu.
Negative Kommentare dazu, dass sie sich mit 21 und 22 Jahren operieren ließen, sind den Wahl-Monegassinnen derweil egal. "Am Ende des Tages ist es unser Körper und unsere Entscheidung."
Die neuen Folgen von "Davina & Shania – We Love Monaco" laufen immer montags ab 21.15 Uhr bei RTLZWEI. Sieben Tage vorab sind die neuen Episoden bereits bei RTL+ abrufbar.
Titelfoto: RTLZWEI