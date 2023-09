Sexy Shania Geiss wickelt Fans mit Ausgeh-Look um den Finger: "Mehr Löcher als Stoff!"

Helikopter statt Bus: Die Tochter von Multimillionär Robert Geiss (59) genießt die Vorzüge ihres privilegierten Lebens. © Bildmontage: Instagram/shaniageiss (Screenshots)

Viele Worte verliert die gebürtige Monegassin zu ihrem jüngsten Schnappschuss nicht. Lediglich ein schwarzes Herz ist in der Caption zu finden. Ihre zahlreichen Fans hauen dafür umso mehr in die Tasten, um ihre Bewunderung auszudrücken.

"Wie kann man nur so verboten heiß aussehen?", schwärmt unter anderem ein User in der Kommentarspalte. "Wunderschön", "Wahnsinnig hübsch" oder "Das schönste Mädchen der Welt", ist dort ebenfalls zu lesen.

Ein Fan wünscht sich Shania einmal in einem anderen TV-Format also bei "Die Geissens" und "We Love Monaco". Er meint: "Wäre was für 'Are You The One'!"

Wirklich nötig hat die 19-Jährige ein TV-Dating-Format wohl eher nicht. Laut ihrer älteren Schwester liegt ihr nämlich bereits die gesamte Männerwelt des Fürstentums zu Füßen.

Allerdings gab es unter dem Beitrag auch wieder die ein oder andere kritische Stimme zu lesen. Neben dem Vorwurf der "Berufstochter" wurde die Abiturientin auch als "Möchtegern-Barbie" und "völlig unnatürlich" beschimpft. Kommentare, die Shania wie immer herzlich egal sein werden.