"Jeder Typ ist verliebt!": Shania Geiss (18) verdreht den Männern in Monaco den Kopf

Sofort richtet Davina den Finger auf ihre jüngere Schwester. "Ich glaube, jeder Typ in Monaco ist verliebt in Shania", betont die 20-Jährige.

Und auch wenn über das Liebesleben der Geschwister insgesamt nur sehr wenig bekannt ist, so spielt das Thema "Männer" in dem Spin-off eine immer größere Rolle. Offiziell gelten die Geiss-Töchter jedoch als Single, Shania scheint sich vor Angeboten allerdings kaum retten zu können.

Seit rund zwei Jahren wohnt Shania zudem mit ihrer älteren Schwester Davina (20) in einem eigenen Apartment im Herzen des Fürstentums. Hier genießen die beiden ihren Luxus-Lifestyle in vollen Zügen. Zu sehen ist dies in ihrer eigenen Reality-Show: " Davina & Shania – We Love Monaco "!

Die 18-jährige Blondine hat inzwischen ihr Abitur in der Tasche und möchte als Künstlerin durchstarten. © Instagram/shania__geiss (Screenshot)

Die Blondine will das so nicht stehenlassen. "Das stimmt nicht!", entgegnet sie ihrer Schwester. Doch Davina lässt sich in ihrer Meinung nicht beirren und so verläuft der zaghafte Versuch des Widerspruchs am Ende deutlich ins Leere.

Im Gegensatz zu ihrem Schwesterherz schwebte die ältere Tochter von Carmen und Robert aber zumindest schon einmal ganz offiziell auf Liebeswolke sieben. Der glückliche Auserwählte war der britische Rapper Leondre Devries (22).

Doch schon vor vier Jahren trennte sich die junge Liebe. Seitdem ist es still geworden um das Liebesleben der Promi-Töchter. Shania wurde bislang noch nicht mit einem Mann an ihrer Seite gesichtet.

Bei den Feierlichkeiten zu ihrem 18. Geburtstag turtele die Abiturientin zumindest heftig mit einem Mann, den ihre Mama im TV als absoluten "Traum-Schwiegersohn" bezeichnete!