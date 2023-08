Spritztour-Date mit Ferrari und "Lambo": Hat Shania Geiss etwa einen Freund?

Monaco - Ihr eigener Luxusflitzer ist nach einem Unfall vorerst unbrauchbar , das hindert Shania Geiss (19) jedoch nicht daran, auch weiterhin die Straßen von Monaco unsicher zu machen - in einem Ferrari. Und mit einem Mann an ihrer Seite?!

Shania Geiss (19) steht seit ihrer frühesten Kindheit im Rahmen der Reality-TV-Doku "Die Geissens" im Rampenlicht. © Bildmontage: Instagram/shaniageiss (Screenshots)

Die Millionärstochter, die allen mit ihren Looks den Atem raubt, steht schon seit ihrer frühesten Kindheit im Rampenlicht. Inzwischen ist sie nicht nur ein bekanntes TV-Gesicht ("Die Geissens"), sondern auch bei Instagram erfolgreich.

Offiziell gilt die Abiturientin nach wie vor als Single. Ihre ältere Schwester Davina (20) hatte allerdings kürzlich in einem Interview verlauten lassen: "Ich glaube, jeder Typ in Monaco ist verliebt in Shania!" An Angeboten scheint es der hübschen Blondine demnach nicht zu mangeln.

In ihrer Story teilte die jüngste Tochter von Unternehmer Robert Geiss (59) und seiner Frau Carmen (58) nun zwei Schnappschüsse einer Spritztour, die bei genauerer Betrachtung ein Date vermuten lassen könnten.

Das erste Foto zeigt Shania am Steuer eines Ferrari. Mit beiden Händen umklammert sie das Lenkrad. Im Display ist zu erkennen, dass ihr iPod gerade das Lied "My Nigga" des amerikanischen Rappers YG durch die Boxen presst.

Eine Sache überrascht allerdings. Die gebürtige Monegassin verlinkte in dem Beitrag einen jungen Mann namens Matteo Taulier, was sonst eigentlich so gar nicht ihre Art ist.