Im Ferrari: Davina Geiss mit Handy am Steuer erwischt - sie teilt das Beweisvideo selber im Netz

Davina Geiss (19) wurde glücklicherweise nicht verletzt, als ihr Porsche im Januar in Flammen aufging. © Instagram/Davina Geiss

Erst im Januar hatte die Tochter von Robert (59) und Carmen Geiss (57) hinterm Steuer ihres Luxusautos einen Riesen-Schock erlebt. Damals fing der nagelneue Porsche während der Fahrt Feuer und Davina landete im Krankenhaus.

Während die Ursache für den glücklicherweise glimpflich ausgegangenen Vorfall offenbar bis heute noch nicht geklärt werden konnte, hat Davina das Erlebnis anscheinend gut verkraftet.

Jedenfalls setzt sich die 19-jährige Millionärstochter bereits wieder hinters Lenkrad, wie ein Blick in ihre Instagram-Story zeigt.

So teilte Davina am heutigen Dienstagnachmittag ein Video, welches viele ihrer rund 441.000 Follower stutzig machen dürfte. Denn der Clip ist offensichtlich am Steuer eines fahrenden Ferraris entstanden!