Shania Geiss komplett verändert! So sieht sie ohne ihre Haar-Extensions aus

Shania Geiss (19) zeigt sich mit ihrer natürlichen Haarpracht, ganz ohne Extensions. © Montage: Instagram/Screenshot/Shania Geiss

Ein Blick in die Instagram-Story der Monegassin dürfte am Wochenende viele ihrer 657.000 Follower stutzig gemacht haben.

So sprach Shania direkt in die Kamera, war dabei aber auf Anhieb kaum wiederzuerkennen. Und das lag nicht nur an dem Beauty-Filter, den die Tochter von Robert (59) und Carmen Geiss (58) offenkundig über ihr Gesicht gelegt hatte.

"Ich bekomme heute neue Haare", verkündete Shania glücklich und bestätigte damit die große Veränderung an ihrem Äußeren. Immerhin zeigt sich die kleine Schwester von Davina (20) in den sozialen Medien für gewöhnlich mit ewig-langer, blonder Wallemähne, von der auf einmal aber nicht mehr viel übrig war.

Stattdessen endeten ihre hellen Strähnen nur noch etwa eine Handbreit unter ihrem Schlüsselbein und wirkten deutlich feiner und weniger voluminös als auf ihren letzten Instagram-Fotos.

Dabei hat Shania sich ihre Haare aber nicht etwa abschneiden lassen. In Wirklichkeit handelt es sich um ihre ganz natürliche Haarpracht - nur eben ohne Extensions.