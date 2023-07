Shania Geiss sorgt mit Party-Foto für Verwirrung: "Wer ist hier wer?"

Shania Geiss (18) ist die jüngste Tochter von Multimillionär Robert Geiss (59) und seiner Ehefrau Carmen (58). © Bildmontage: Instagram/shaniageiss (Screenshots)

Als 2011 die Reality-Doku "Die Geissens" erstmals auf Sendung ging, stolperte der jüngste Spross von Robert Geiss (59) und seiner Ehefrau Carmen (58) noch als zahnlückiger Zwerg über Nobel-Baustellen.

Inzwischen ist Shania volljährig, hat ihr Abitur in der Tasche und hält ihre rund 639.000 Follower auf Instagram regelmäßig mit Updates aus ihrem glamourösen Alltag auf dem Laufenden. Aus dem trotzigen Kleinkind ist eine junge Frau geworden.

Ihr jüngster Beitrag zeigt die gebürtige Monegassin mal wieder bei einer ihrer unzähligen exklusiven Beachclub-Partys in Saint-Tropez. Am Zweitwohnsitz der Unternehmer-Familie fließt der Champagner vor allem in den Sommermonaten stets in Strömen.

"Home" schreibt Shania lediglich zu dem Posting, das sie zusammen mit zwei ihrer Rich-Kid-Freundinnen zeigt. Alle drei Mädels tragen luftige Kleider sowie eine Sonnenbrille auf der Nase. Die offen getragenen, langen blonden Haare runden den sommerlichen Look des Trios ab.

Wie gewohnt, erntet Shania für ihren Schnappschuss mal wieder etliche bewundernde Kommentare. Doch viele Fans zeigen sich auch extrem belustigt.