Shania Geiss verdreht Fans im Mini-Korsettkleid den Kopf - Wirbel um ihre Bildzeile

Shania Geiss (19) reist derzeit mit ihrer Familie an Bord der "Indigo Star" entlang der italienischen Riviera in Richtung Dubai. © Bildmontage: Instagram/shaniageiss (Screenshots)

Au revoir Fürstentum - Ciao Italien, heißt es derzeit für "Die Geissens". Die Millionärsfamilie hat ihren Heimathafen verlassen und schippert mit der "Indigo Star" an der italienischen Riviera entlang in Richtung Dubai. Dort soll die Luxus-Yacht dann ab Oktober in See stechen!

Mit regelmäßigen Updates auf ihren Social-Media-Kanälen halten Familienoberhaupt Robert (59), seine Frau Carmen (58) sowie die beiden Töchter Davina (20) und Shania ihre Fans mit spektakulären Eindrücken von ihrer Seereise auf dem Laufenden.

Bei einem Zwischenstopp in der malerischen Hafenstadt Portofino nutzte die 19-jährige Blondine einen Landgang, um sich vor einem Lokal in Pose zu werfen. Und natürlich machte die Kunstliebhaberin dabei wieder eine fantastische Figur.

"Dolce far niente" schreibt Shania zu ihrem jüngsten Instagram-Beitrag, was auf Deutsch so viel bedeutet wie "Das süße Nichtstun".

Dabei trägt die Abiturientin ein ultra knappes Kleid mit süßem Blumenprint, das an der Taille Korsett-ähnlich geschnürt ist.