"Verführung auf zwei Beinen": So sexy steigt Shania Geiss aus dem Pool

Verführerisch blickt die 18-jährige Abiturientin über die Gläser ihrer Designer-Sonnenbrille hinweg direkt in die Kamera. Ein knapper Bikini bedeckt nur das Nötigste. So lässt es sich aushalten.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Shania nun einen Schnappschuss, der sie dabei zeigt, wie sie nach einer erfrischenden Abkühlung dem spektakulären Infinity-Pool des luxuriösen Insel-Domizils entsteigt.

Nachdem bereits ihre ältere Schwester Davina Geiss (19) und auch ihre Mama Carmen Geiss (57) mit freizügigen Fotos von sich für Aufsehen gesorgt hatten, wollte das jüngste Mitglied der TV-Familie den lasziv posierenden Anverwandten offenbar in Nichts nachstehen und ihren Follower ebenfalls ein bisschen den Atem rauben. Gedacht, getan!

Immobilienkauf in Dubai, Rundreise durch die Slowakei und der Entwurf einer neuen Mode-Kollektion: " Die Geissens " haben wahrlich anstrengende Monate hinter sich! Grund genug für eine adäquate Auszeit, um die Akkus wieder aufzuladen. Und wo könnte das besser gelingen, als auf der Trauminsel im Indischen Ozean? Eben!

Die 18-Jährige ist die jüngste Tochter von Multimillionär Robert Geiss (59) und seiner Ehefrau Carmen Geiss (57). © Instagram/shania__geiss (Screenshots, Bildmontage)

In ihrem Feed veröffentlichte die gebürtige Monegassin noch einige andere Schnappschüsse von sich in einem stylischen Beach-Look. Shania trägt darauf eine grün melierte Mini-Shorts sowie ein Bandeau-Top in Bordeaux. Eine weit geöffnete weiße Bluse rundet das luftige Sommer-Outfit ab.

In der Kommentarspalte unter dem Beitrag wurde die Millionärstochter mal wieder mit Komplimenten überhäuft. "Verführung auf zwei Beinen", "Göttin im Paradies" oder auch "Waffenscheinpflichtig" stand dort beispielhaft geschrieben.

Innerhalb kürzester Zeit wurde der Schnappschuss wieder über 50.000-mal gelikt und mit unzähligen Herz- und Flammensymbolen versehen. Auch der obligatorische "Nix arbeiten, aber Urlaub machen"-Kommentar durfte natürlich nicht fehlen.

Dabei hatte Shania erst kürzlich klargestellt, wie sie inzwischen ihr eigenes gutes Geld verdient. Den Familienurlaub auf den Malediven werden aber wohl Mama und Papa gesponsert haben.