"Wi**ser": Geiss-Tochter wird gegenüber Papa Robert abfällig

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Davina und Shania Geiss stehen wegen ihrer Brust-OP aktuell im Blickpunkt. Dass so ein Eingriff anstrengend sein kann, zeigt eine Reaktion von Shania.

Von Florian Fischer

Monaco - Bei den Geissens wird fast ausschließlich noch von der Brust-OP bei Davina (23) und Shania (21) gesprochen. Dass so ein Eingriff anstrengend sein kann, zeigt eine Reaktion der jüngeren Geiss-Tochter.

Shania Geiss (21) wird nach der Narkose abfällig gegenüber Papa Robert (62, nicht im Bild)
Shania Geiss (21) wird nach der Narkose abfällig gegenüber Papa Robert (62, nicht im Bild)  © RTLZWEI

Die Schönheits-Operationen der Geiss-Töchter sind nämlich aktuell Thema in den neuesten Episoden von "Davina & Shania – We Love Monaco".

Als die 21-Jährige aus der Narkose aufwacht, ist Papa Robert (62) zwar nicht zugegen, doch FaceTime macht es möglich, dass sich die beiden dennoch sehen können - allerdings ist Shania immer noch nicht bei der Sache.

Der 62-Jährige kündigt jedoch an, schon in Kürze auch da zu sein, weshalb er direkt wieder auflegt.

Eklat-Aussage von Davina Geiss: Deshalb geht Schwester Shania sofort an die Decke
Shania Geiss Eklat-Aussage von Davina Geiss: Deshalb geht Schwester Shania sofort an die Decke

Das schmeckt Shania aber überhaupt nicht, weshalb sie sich abfällig über ihn äußert und beleidigt!

"Er hat aufgelegt. Was für ein Wi**ser", ärgert sich die jüngere Geiss-Schwester, die noch arg mitgenommen ist von der Narkose.

Aber auch Davina ist noch komplett benebelt nach der Brust-Operation. Als sie sich im Aufwachraum ausgiebig umsieht, offenbart sie ihrer Mutter Carmen (61), dass sie vielleicht doch noch Ärztin werden wolle.

Nach Brust-Op: Shania Geiss fängt plötzlich an, Fremdsprachen zu sprechen

Sowohl die 21-Jährige, als auch ihre ältere Schwester Davina (23, l.) haben sich einer Brustvergrößerung unterzogen.
Sowohl die 21-Jährige, als auch ihre ältere Schwester Davina (23, l.) haben sich einer Brustvergrößerung unterzogen.  © RTLZWEI

Was die Verärgerung von Shania über ihren Vater angeht, ist die durch die Narkose hervorgerufene Wut schon längst wieder vergessen.

Denn plötzlich fängt die 21-Jährige an, mit Robert in verschiedenen Fremdsprachen zu reden.

"Gut, du kannst jetzt mehrere Fremdsprachen?", zeigt sich der 62-Jährige offensichtlich begeistert von dem neugewonnen Wissen seiner Tochter.

Klartext von "Geissens"-Töchtern: Das waren ihre Gründe für umstrittene Brust-OP
Shania Geiss Klartext von "Geissens"-Töchtern: Das waren ihre Gründe für umstrittene Brust-OP

Ehefrau Carmen hat auch schon eine Idee, woher Shania die neuen Fremdsprachen könne.

"Die haben sie ihr mit einoperiert", ist sich die 61-jährige Millionärs-Gattin ziemlich sicher.

Die neuen Folgen von "Davina & Shania – We Love Monaco" laufen immer montags ab 21.15 Uhr bei RTLZWEI. Sieben Tage vorab sind die neuen Episoden bereits bei RTL+ abrufbar.

Titelfoto: RTLZWEI

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