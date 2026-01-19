Shannen Doherty (†53): Scheidungskrieg 1,5 Jahre nach ihrem Tod!

Rund 18 Monate nach Shannen Dohertys Tod muss ihr Nachlassverwalter weiter ihren Scheidungskrieg austragen.

Von Elias Kroll

Los Angeles (USA) - Nach langem Kampf erlag "Charmed"- und "Beverly Hills"-Star Shannen Doherty (†53) im Sommer 2024 ihrem schweren Krebsleiden. Doch auch rund 18 Monate nach ihrem Tod muss ihr Nachlassverwalter weiter ihren Scheidungskrieg austragen - dabei schien es wenige Stunden vor ihrem Ableben noch so, als sei endlich alles geregelt …

Shannen Doherty (†53) teilte in den sozialen Medien öffentlich ihren Kampf gegen den Brustkrebs. © Montage: Instagram/ShannenDoherty Denn der Rosenkrieg mit ihrem Ex-Mann Kurt Iswarienko (51) begleitete die Schauspielerin in den letzten Monaten ihrer Brustkrebserkrankung. Kurz nach ihrem Tod wurde dann bekannt, dass die 53-Jährige und ihr dritter Ehmann sich doch noch einigten - und die Scheidungspapiere unterzeichnen konnten. Doch laut neuen Gerichtsunterlagen (die unter anderem dem People-Magazin vorliegen) behauptet Iswarienko nun, dass das Verfahren niemals vor Gericht hätte verhandelt werden dürfen. Am 15. Juli, zwei Tage nach Dohertys Tod, hatte ein Richter die Scheidungsvereinbarung der beiden früheren Ehepartner genehmigt. Dies hält Iswarienko mittlerweile aber offenbar für nicht rechtens, da ihre Ehe bereits am 13. Juli - mit dem Tod seiner Frau - geendet sei. Er selbst hatte die Scheidungspapiere an eben jenem 13. Juli unterzeichnet.

Shannen Doherty: Scheidungspapiere nach ihrem Tod bei falschem Gericht eingereicht?