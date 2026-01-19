Shannen Doherty (†53): Scheidungskrieg 1,5 Jahre nach ihrem Tod!
Los Angeles (USA) - Nach langem Kampf erlag "Charmed"- und "Beverly Hills"-Star Shannen Doherty (†53) im Sommer 2024 ihrem schweren Krebsleiden. Doch auch rund 18 Monate nach ihrem Tod muss ihr Nachlassverwalter weiter ihren Scheidungskrieg austragen - dabei schien es wenige Stunden vor ihrem Ableben noch so, als sei endlich alles geregelt …
Denn der Rosenkrieg mit ihrem Ex-Mann Kurt Iswarienko (51) begleitete die Schauspielerin in den letzten Monaten ihrer Brustkrebserkrankung. Kurz nach ihrem Tod wurde dann bekannt, dass die 53-Jährige und ihr dritter Ehmann sich doch noch einigten - und die Scheidungspapiere unterzeichnen konnten.
Doch laut neuen Gerichtsunterlagen (die unter anderem dem People-Magazin vorliegen) behauptet Iswarienko nun, dass das Verfahren niemals vor Gericht hätte verhandelt werden dürfen. Am 15. Juli, zwei Tage nach Dohertys Tod, hatte ein Richter die Scheidungsvereinbarung der beiden früheren Ehepartner genehmigt.
Dies hält Iswarienko mittlerweile aber offenbar für nicht rechtens, da ihre Ehe bereits am 13. Juli - mit dem Tod seiner Frau - geendet sei. Er selbst hatte die Scheidungspapiere an eben jenem 13. Juli unterzeichnet.
Shannen Doherty: Scheidungspapiere nach ihrem Tod bei falschem Gericht eingereicht?
Darüber hinaus argumentieren der 51-Jährige und sein Anwalt, dass die Papiere beim falschen Gericht eingereicht worden seien und der Beschluss deshalb keine Gültigkeit habe.
Dohertys Nachlassverwalter und Anwälte hatten indes erst wenige Wochen zuvor beklagt, dass ihr Ex-Mann sich an viele der vertraglichen Vereinbarungen nicht halten würde.
Dabei geht es unter anderem um ein Anwesen in Texas, das Iswarienko bis zu einem bestimmten Datum zum Verkauf hätte anbieten müssen. Außerdem soll der Fotograf dem Doherty-Nachlass noch Zehntausende Dollar schulden.
Bei Shannen Doherty war Anfang 2015 erstmals Brustkrebs diagnostiziert worden. Sie erholte sich, doch der Krebs kam 2020 noch schwerer zurück, galt bald als unheilbar.
Die Schauspielerin machte ihr Leben mit der und ihren Kampf gegen die Erkrankung in den sozialen Medien öffentlich, wofür sie von ihren Fans und Followern viel Unterstützung bekam.
Titelfoto: picture alliance/dpa/AdMedia via ZUMA Wire | F. Sadou