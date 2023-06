Shirin David: Das sind die Gründe für ihren Wechsel zu "The Voice"

Nach DSDS geht es jetzt für Shirin David "The Voice Of Germany". Jetzt bewertet die 28-Jährige neue Gesangstalente bei einem anderen Casting-Format.

Von Oliver Weinhold

Berlin - In dieser Woche machte "The Voice of Germany" die neuen Juroren für die diesjährige Staffel öffentlich. Erstmals mit an Bord: Shirin David. Die 28-Jährige erklärt jetzt, wieso sie sich auf den Jury-Sessel setzt.

Shirin David (28) wird in der neuen "The Voice Of Germany"-Jury sitzen. (Archivbild) © CHRISTOF STACHE / AFP Lange Zeit wurde darüber spekuliert, ob Shirin David ein zweites Mal in der Jury von DSDS sitzen würde. Die Staffel zum 20-jährigen Jubiläum von DSDS sollte eine ganz besondere werden. Am Ende fing sich RTL einen Korb ein. Vor allem Dieter Bohlen (69) wird nicht gerate Freudensprünge gemacht haben, als er von der Absage Shirin Davids erfuhr. Für den Pop-Titan war die Influencerin die Wunschlösung auf einen Jury-Posten. Wie die "Bild" berichtete, hat sich die 28-jährige Rapperin aus vielerlei Gründen gegen ein erneutes Engagement bei DSDS entschieden. Shirin David Neues Projekt: Shirin David will jetzt zeigen, wie sie wirklich ist Einer der Hauptgründe zu "The Voice" zu wechseln, so ein Mitarbeiter der Show, sei gewesen, dass sich dort niemand über Kandidaten lustig mache, so wie es andere Formate tun würden. David selbst gab bereits im letzten Jahr offen und ehrlich zu, wieso es wohl keine erneute Zusammenarbeit mit RTL geben wird: "RTL hat allen meinen Forderungen zugestimmt, bis auf eine: Dass diese Jury diverser wird. Vier weiße Menschen an einem Jurypult entsprechen nicht meinen Vorstellungen von einem neuen DSDS", sagte die erfolgreiche Influencerin bei Instagram.