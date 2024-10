Shirin David mit Praxistipps für It-Girls: Was beim Dating gar nicht geht!

Shirin David (29) gehört zu den erfolgreichsten Musikerinnen in Deutschland. © Screenshot/Instagram/shirindavid (Bildmontage)

Und wer wüsste in diesen Fragen besser Bescheid als die Rapperin, die erst vor wenigen Tagen beim Polyton-Musikpreis in Berlin für ihre Helene-Fischer-Kollabo "Atemlos durch die Nacht" ausgezeichnet wurde?

Wer es Shirin also gleichtun möchte, der sollte zunächst einmal - so der erste Punkt der Liste - "Matcha trinken". Für Eingeweihte spätestens seit den legendären Zeilen "Iced Matcha Latte, zu spät beim Pilates ..." wahrlich keine Überraschung.

Während Shirins Hinwendung zum Healthy-Lifestyle will auch der Körper eine gute Behandlung erfahren. Tipps der Expertin: Eine Kombination von Körperbutter und Öl, ergänzt durch Biotin und Zink, die für eine freshe Friese sorgen.

In Zeiten ständiger Begutachtung und Beurteilung stellt die 28-Jährige zudem klar: Ein Körper geht nur diejenige etwas an, die ihn bewohnt. Shirin bringt es auf die simple Formel: "Nicht Dein Körper = nicht Dein Business." Was für Macker und Machos ebenso gelten dürfte wie für "Mean Girls", die nach Ansicht der Musikerin auch als Freundinnen-Material nicht taugen.

Doch weil auch das Innere nach Außen wirkt, ist für die "Gib ihm"-Interpretin klar: Das It-Girl von heute ist selbstbewusst, folgt eigenen Prinzipien und macht die Klappe auf, wenn ihr etwas nicht passt - ganz gleich, was andere darüber denken mögen.