Shirin David setzt auf gesunden Lebensstil: Doch einige Fans üben Kritik

Nur weil sie Bio-Eier esse, heiße das nicht, dass sie nicht auch einmal "eine rauche oder einen miesen Drink zu mir nehme", betonte die Musikerin. Wichtig sei nur, "alles in Maßen" zu tun.

"Warum ernährst Du Dich so super bio-gesund und rauchst aber? Das passt gar nicht zusammen", lautete eine Frage auf Instagram.

Doch auch wenn sich die Wahlberlinerin vor ihrer Tour ausgiebig in das Thema einarbeitete - etwa mithilfe von Büchern oder TikTok -, waren einige Fans nicht ganz überzeugt.

Ihre gesunde Ernährung sei der Grund gewesen, "dass ich überhaupt so fit werden konnte", stellte Shirin David klar. "Die Ausdauer, die man auf meiner Live-Show haben muss, ist insane. Und ohne die richtige Basis hätte ich diese Show nie so von null auf hundert durchziehen können."

"Das hat alles bei mir mit der Tour-Vorbereitung begonnen", verriet Shirin ihren rund 6,5 Millionen Followern in ihrer Story auf Instagram .

Für ihre Tour - hier beim Auftritt in Leipzig - legte sich Shirin David ein striktes Fitnessprogramm auf. © TAG24

Für Shirin David steht die richtige Balance im Vordergrund. "Gutes Essen lässt mich sehr, sehr gut fühlen. Aber genauso lässt mich mal ein richtig nices, saftiges McDonald's-Menü richtig gut fühlen", so die frühere DSDS-Jurorin.

"Rauchen ist nicht gesund, Alkohol ist nicht gesund - mache ich es trotzdem? Yes, I do. Und ich würde Euch auch empfehlen, Euch einfach freizumachen und das zu machen, womit Ihr Euch gerade am besten fühlt", lautete Shirins Fazit.

Noch mehr private Einblicke in Shirin Davids neue Lebensweise dürfte eine neue Doku über die Rapperin liefern, die zeitnah auf Netflix erscheinen soll.