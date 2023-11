Shirin David: Nach Haaland schickt weiterer Fußball-Star Grüße an die Rapperin

Shirin David steht aktuell offenbar hoch im Kurs in der Welt der Profi-Fußballer. Erst kürzlich hatte Manchester-City-Torjäger Erling Haaland eine Video-Grußbotschaft an die 28-Jährige geschickt.

"Champions League erkennt Champions League", gab sich Shirin in ihrem Text zu dem Clip zunächst betont cool. Gleich darauf zeigte sie ihre Freude aber dann doch: "Ich danke Dir von ganzem Herzen für Deine lieben Worte und Dein Video."

"Ich habe Bilder und Videos gesehen, sieht wirklich super aus. Für die nächsten Städte wünsche ich Dir natürlich nur das Beste. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß. Und was das Wichtigste ist: genieße es", erklärte Alaba.

Auf Instagram teilte Shirin einen Clip, in dem niemand Geringerer zu sehen ist als David Alaba (31). "Hey Shirin, hier ist Dein David. Ich wollte Dir gratulieren zu Deinem Tour-Start", begann der Real-Madrid-Star seine Nachricht.

Auch Fußball-Star Erling Haaland (23, l.) und US-Rapper Rick Ross (47) wünschten Shirin David alles Gute. © Screenshot/Instagram/shirindavid (Bildmontage)

Doch das sollte es noch nicht gewesen sein mit den Überraschungen: Etwas später zeigte die Musikerin in ihrer Story einen Clip, in dem US-Rap-Koloss Rick Ross (47, "Push It") zu sehen ist.

"Viel Liebe für Shirin David, die gerade in Deutschland auf Tour ist. Wir machen es groß und vernetzen uns global", so die gewohnt wenig bescheidene Nachricht des Rappers an seine deutsche Kollegin.

Und Shirin? Die ist wieder einmal ganz baff: "Ich check' ja gar nicht was abgeht gerade. Wow", schrieb die "Gib ihm"-Interpretin fassungslos.

Noch bis zum 23. November ist Shirin David auf ihrer "Shirin David Livetour 2023" in deutschen Städten zu sehen.