"Interstellar": Sarah Connor und Sido heben gemeinsam in den Pophimmel ab

Eigentlich sind Sarah Connor und Rapper Sido in unterschiedlichen Genres zu Hause. © Sebastian Gollnow/dpa-Pool/dpa, Bodo Schackow/dpa (Bildmontage)

In dem Musikvideo performen die beiden den Song in einem düsteren, leeren Raum mit Nebelschwaden und Lichteffekten, die wie Sternenstaub wirken.

In dem Popsong geht es um Hoffnung und Zusammenhalt, passend zum Weltraum-Motiv heißt es: "Da ist 'was Großes, das uns beschützt/ Irgendwie, irgendwo, irgendwann/ kommen wir alle bei dir an."

Die Plattenfirma spricht von einer "kosmischen Hymne". Es sei die erste musikalische Zusammenarbeit von Sarah Connor und Sido.