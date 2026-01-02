Korb für DSDS: Diese Mega-Summe soll Sido abgelehnt haben

Berlin - Sie wollten ihn offenbar um jeden Preis! Immer wieder versuchten die Macher von DSDS Sido (45) in die Jury zu locken. Der Rapper aber hatte darauf offenbar so gar keine Lust. Da musste das "Schmerzensgeld" schon besonders hoch sein.

Immer wieder klopften die Macher von DSDS bei Sido (45) an. © Carsten Koall/dpa

Im Podcast "Des Isses!" von Streamer Max Schradin verrät Siggi nun, dass Deutschlands bekannteste Castingformat ihn einmal ganz schön ins Schwitzen gebracht hat.

Im Glauben seine XXL-Forderung werde sowie abgelehnt, verlangte Sido wie immer eine Million Euro! Diesmal aber war der Sender offenbar bereit, richtig tief in die Tasche zu greifen.

"Vor ein paar Jahren haben sie dann gesagt: Okay, die Mille zahlen wir. Er soll dabei sein", behauptet der 45-Jährige.

Schon saß der Rapper in der Zwickmühle: "Ich will eigentlich gar nicht." Also musste noch einmal nachverhandelt werden. "Dann haben wir gesagt, wir wollen 1.004.360 Euro, weil Pétrus 4.360 kostet."

Gemeint ist eine Flasche Chateau Pétrus, ein sehr bekannter, aber auch teurer Rotwein. "Wenn wir das machen, dann feiern wir."