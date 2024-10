Nach Ehe-Aus: Sido wird wieder Papa - und auch seine Ex-Frau freut's

Sido (43) und seine Freundin Georgina Stumpf (34) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. © Matthias Balk/dpa, Instagram/giageorgina

Auf Instagram verkündete die Twitch-Moderatorin mit einem Video die frohe Botschaft. Unter einer offenen stylischen Collegejacke blitzt die pralle Babykugel hervor. Dazu reicht ihr für den Post ein einziges Wort: "Mama".

Für die brünette Schönheit und den Rapper ist es das erste gemeinsame Kind. Der Bilder-im-Kopf-Interpret hat hingegen schon Papa-Erfahrung. Mit seiner Ex-Frau Charlotte Würdig hat er zwei Söhne, dazu brachte er bereits zwei Jungs in die damalige Beziehung mit.

Der 43-Jährige hatte seine neue Beziehung erst Ende des Jahres 2022 auf einem Konzert öffentlich gemacht. Zwei Jahre später folgt auf das Liebesglück Nachwuchs.

Interessant ist, wer sich in der Kommentarspalte unter den zahlreichen Gratulanten tummelt: seine Ex-Frau. "Here we go. Freuen uns auf das Kleine", freut sich Charlotte Würdig mit.