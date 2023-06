Sido verkauft jetzt Gras: Rapper steigt ins Cannabis-Business ein

Berlin - Dass Sido (42) dem einen oder anderen Joint nicht abgeneigt ist, ist kein Geheimnis. Nun will der Rapper noch einen Schritt weitergehen und am Geschäft mit Cannabis mitverdienen.

Rapper Sido (42) verkauft bald medizinisches Cannabis. © David Pichler/dpa, Gerald Matzka/dpa (Bildmontage)

Der Name Sido - eingefleischte Fans wissen es - stand in den Anfangstagen des Rappers für "super-intelligentes Drogenopfer". Da erscheint es nur konsequent, dass der Musiker mit wachsendem Erfolg auch sein Stück vom Hasch-Kuchen abhaben will.

Schließlich lockt hier, insbesondere mit Blick auf die angestrebte Legalisierung, ein lukratives Geschäftsfeld. Gemeinsam mit dem deutschen Pharmaunternehmen CNBS hat Sido nun das Start-up "KEjF." für medizinisches Cannabis gegründet.

In einer gerade veröffentlichten Pressemitteilung hieß es dazu: "Um dem Informationsdefizit in Deutschland proaktiv entgegenzuwirken, möchte die neue Brand KEjF über die vielen Facetten rund um das Thema Cannabis in der Medizin aufklären."

Klar, Sido ist erwachsener geworden und weiß nicht erst seit seiner öffentlichkeitswirksamen Kokain-Beichte Ende des vergangenen Jahres um die Gefahren von Drogen - seien sie legal oder illegal.

"Jeder hat eine Meinung zu Cannabis, aber nur wenige sprechen sie aus. Ich möchte dieses Schweigen brechen", wird der Berliner in der Mitteilung zitiert. Dazu gehöre aber auch Suchtprävention.