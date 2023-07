Sarafina Wollny von Mann belästigt? Mama Silvia übt Selbstjustiz bei Instagram: "Dich krieg ich!"

Türkei - Silvia Wollny (58) meldete sich am Sonntagabend mit einem neuen Beitrag bei ihren Instagram-Fans, in dem sie jedoch keine Familienfotos, sondern ein kryptisches Versprechen teilte. Offenbar ging es dabei um Tochter Sarafina (28).

Was war denn da los?

Stattdessen stimmte die 58-Jährige in dem Post plötzlich einen ziemlich ernsten Tonfall an - und schickte gleich eine Drohung hinter.

In ihrem neusten Beitrag, den Silvia am Sonntagabend abgesetzt hatte, ging es jedoch nicht um positive News aus dem Hause Wollny - ganz im Gegenteil!

Silvia hat sich bei Instagram im Laufe der letzten Jahre eine beachtliche Community aufgebaut, denen sie in unregelmäßigen Abständen immer wieder kleine Einblicke in ihren Alltag gibt.

So dauerte es nicht lange, bis auch die ersten Anhänger der 58-Jährigen intervenierten und die vielfache Großmutter aufforderten, im Falle einer durch den Mann erfolgten Belästigung die Polizei einzuschalten, statt öffentlich zu "hetzen" und Selbstjustiz anzukündigen.

Konkreter ging Silvia aber nicht auf den mutmaßlichen Vorfall ein und ließ offen, was genau der Unbekannte sich überhaupt hatte zuschulden kommen lassen.

Das war allerdings noch nicht alles, denn anschließend folgten kryptische Zeilen: "Du bedrohst und drängst meine hochschwangere Tochter nicht!", wetterte die TV-Bekanntheit (" Die Wollnys ") in dem Post und ließ damit durchblicken, dass Tochter Sarafina, die kurz vor der Geburt ihres dritten Kindes steht, offenbar eine unangenehme Begegnung mit dem Mann gehabt haben könnte.

"Dich kleinen W.... Dich kriege ich", hatte die 17-fache Oma in dem mittlerweile wieder gelöschten Beitrag gewettert und im selben Zuge ein Foto geteilt, auf dem ein Mann mit dunklen Haaren zu sehen gewesen war.

Während Mama Silvia offenbar Selbstjustiz ankündigte, verlor Sarafina (28) kein Wort über den mutmaßlichen Vorfall. © Bildmontage: Instagram/sarafina_wollny (Screenshot)

Sarafina, um die es in Silvias Beitrag anscheinend gegangen war, hüllte sich derweil in Schweigen und verlor kein Wort zu dem Wut-Beitrag ihrer Mutter.

Stattdessen teilte die 28-Jährige am Montagmorgen ein Foto ihres Babybauches in ihrer Story, der auf dem Schnappschuss an sämtliche Kabel und Gerätschaften angeschlossen war.

"Kontrolle", informierte die Wollny-Tochter ihre Follower und erklärte, dass es nun nicht mehr lange dauere, bis sie ihr Baby in den Armen hält.

Ob die 28-Jährige zu dem vermeintlichen Vorfall nochmal Stellung bezieht, ist damit eher unwahrscheinlich.