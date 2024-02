Silvia Wollny teilt DNA-Test und ist vom Ergebnis "erschrocken" - DAS kam heraus!

Hückelhoven/Türkei - Silvia Wollny (59) will mehr über sich erfahren! Deshalb hat die 59-Jährige jetzt einen ausführlichen DNA-Test veranlasst. Vom Ergebnis ist sie erschrocken!

Reality-TV-Star Silvia Wollny (59, "Die Wollnys") hat kürzlich ihre Desoxyribonukleinsäure (kurz: DNA) analysieren lassen. © Bildmontage: Instagram/wollnysilvia (Screenshots)

Seit Monaten schon geht es auf den Instagram-Profilen der Familienmitglieder verdächtig ruhig zu. Der Großteil des Clans genießt sein Lotterleben am Zweitwohnsitz in der Türkei. Persönlichen Content gibt es kaum noch.

Nervige Werbedeals stehen auf den Kanälen von Silvia und ihren zahlreichen Kindern mittlerweile absolut im Fokus. Erst kürzlich bewarb die Türkei-Auswanderin eine Firma, bei der Proben für einen DNA-Test eingeschickt werden können.

Ihre Fans interessierten sich dafür herzlich wenig, wie den vielen kritischen Kommentaren unter dem Beitrag zu entnehmen war. Vielmehr wünschten sie sich einen Einblick in das Resultat. Und genau das hat die elffache Mama jetzt geliefert.

"Was hier so drinnen steht, in den Ergebnissen, bin ich schon irgendwie erschrocken", resümiert Silvia als sie die Auswertung ihrer Desoxyribonukleinsäure (kurz: DNA) noch einmal Revue passieren lässt. Der Grund: "Es entspricht den Tatsachen!"