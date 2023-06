Silvia Wollny wird von Harald überrascht: "Das ganze Geld ist weg!"

Silvia Wollny (58) bringt ihre Fans mit einem lustigen Video zum Lachen. © Montage: Instagram/Screenshot/Silvia Wollny

Silvia schwingt in der heimischen Küche gerade in bester Schauspielmanier den Putzlappen, als Harald ihr hinter der Kamera eine provokante Frage stellt: "Du, Schatz, was hast'n wieder angestellt?"

Die Löwenmama gibt sich betont verdutzt, bis ihr Partner verkündet: "Das Konto ist leer! Das ganze Geld ist weg!"

Völlig unbesorgt zuckt Silvia bloß mit den Schultern. "Ja, Schatz, ich hab Löhne bezahlt", erklärt sie. "Für das Haus hier, für den Koch, für die Haushaltshilfe, fürs Kindermädchen, die Wäsche wird gemacht, und und und ... Muss doch alles bezahlt werden."

Harald reagiert überrumpelt. Immerhin ist er der Überzeugung, dass die Großfamilie gar keine Angestellten für den Haushalt hat. Doch Silvia belehrt ihn eines Besseren. So habe sie sich das Geld in die eigene Tasche gesteckt.

"Für mich, ich mach das doch alles. Muss auch bezahlt werden." Eine Pointe, die in der Kommentarspalte unter dem kurzen Clip von Silvias rund 500.000 Instagram-Followern fleißig gefeiert wird.