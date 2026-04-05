Wollny-Eskalation: Silvia wird deutlich und rechnet ab!

Hückelhoven - Dass es zwischen Silvia Wollny und ihrer jüngsten Tochter Loredana (22) zum Zerwürfnis gekommen ist, scheint inzwischen so klar wie Kloßbrühe zu sein. Bislang hat sich die 61-Jährige aber nicht geäußert - bis jetzt!

Silvia Wollny (61) hat endlich Stellung zum Wollny-Zoff bezogen. © Instagram/wollnysilvia (Screenshot)

Denn mit einem kryptischen Instagram-Beitrag hat die TV-Bekanntheit (Die Wollnys) nun für Aufsehen gesorgt. Mit wem sie dort abrechnet, ist zwar unklar, doch man kann getrost davon ausgehen, dass das Familienoberhaupt die Zeilen in Richtung Loredana schreibt.

"Die beste Entscheidung, die ich getroffen habe, war zu schweigen. Ich bin fertig mit Reden. Fertig mit Erklären", stellt Silvia klar.

Die 61-Jährige sei fertig damit, ihren Wert Menschen beweisen zu wollen, die ihn erst gar nicht sehen wollen.

Silvia werde nicht reparieren, was sie nicht kaputtgemacht habe. Außerdem werde sie niemanden anbetteln, sie wertzuschätzen, verdeutlicht die zwölffache Mutter.

"Wenn sie es nicht sehen, haben sie mich von Anfang an nicht verdient", schreibt die "Promis unter Palmen"-Teilnehmerin weiter.

Während Sarafina Wollny (31) den Beitrag mit einem "Like" versieht, kommentiert Sarah-Jane (27) das eindeutige Statement mit "Queen".