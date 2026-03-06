Silvia Wollny rechnet in kryptischem Post ab: Meint sie ihre Familie?

Hückelhoven - Voller Stolz erzählt TV -Bekanntheit Silvia Wollny (61, " Die Wollnys ") immer wieder von ihrer Familie. Doch jetzt sorgt die zwölffache Mutter mit einem kryptischen Instagram-Beitrag für Aufsehen. Meint sie etwa damit ihre Liebsten?

Silvia Wollny (61) sorgt mit einem kryptischen Instagram-Beitrag für Furore. © Instagram/wollnysilvia (Screenshot)

"Mein Leben ist, auf gut Deutsch gesagt, zum Kotzen!", beginnt die 61-Jährige ihren Post auf ihrem Profil.

Wenn man es so sehe, lebe sie nur für andere und nicht für sich selbst.

"Kennt es jemand, wenn man nur gibt und es kommt nie was zurück? Und trotzdem hilft man, weil man nicht anders kann?", fragt Silvia ihre rund 526.000 Anhänger auf der Social-Media-Plattform.

Daher wolle sie wissen, warum Menschen so grausam sein können und nur an sich selbst denken.

Die mehrfache Großmutter sei hingegen genau das Gegenteil. "Ich bin ein Mensch mit Herz, ich gebe gerne, wenn ich ein Lächeln zurückbekomme", macht Silvia deutlich.

An wen die kryptischen Worte gerichtet sind, lässt die Mutter von Sylvana (34), Sarafina (31), Estefania (24) und Co. offen. Ob sie sogar gegen ihre Familie gerichtet sind, ebenfalls.