Deutliche Worte im Live-TV: Simon Beeck äußert sich zu RTL-Rauswurf
Köln - Der Morgen bei RTL wird in Zukunft ohne Simon Beeck (46) stattfinden. In seiner letzten Sendung am Mittwoch fand der Moderator deutliche Worte zu seiner Ausbootung.
Mit den Sendungen "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8" startete der 46-Jährige regelmäßig in den Tag für die Zuschauer des Senders. Seit 2022 war er mit dabei. Im Zuge der Neuausrichtung verloren er und seine Kollegin Angela Finger-Erben (46) jedoch ihre Jobs.
Zum Abschluss ihrer finalen Frühschicht sprach Beeck jetzt live vor der TV-Kamera noch einmal ganz offen über seinen Rauswurf. Vielsagend merkte er dazu an: "Auch andere Sender haben schöne Sendungen."
Der gebürtige Görlitzer wollte aber auch nicht verheimlichen, dass sein Ende nicht freiwillig vonstattengegangen ist und er gern weitergemacht hätte. "Es kann auch schön sein, wenn der Wecker nicht um 2.40 Uhr klingelt, das ist auch wahr", ergänzte er diplomatisch.
Später meldete sich der beliebte Moderator noch auf seinem offiziellen Instagram-Kanal zu Wort. Das Aus beim Sender habe ihn "nicht unvorbereitet" getroffen. Schon seit Anfang Januar sei klar, dass RTL die Sendung einstellt.
Simon Beeck weiterhin als Stimme bei "Love Island" und "1Live"
"Obwohl sie so erfolgreich war wie noch nie", wie Beeck stolz anmerkt. Und weiter: "Da muss man das akzeptieren. Das ist normal in der Branche […]. Sendungen kommen, Sendungen gehen, gilt auch für Moderatoren."
Am Ende seien es "wirtschaftliche Gründe" gewesen, die zu seinem Aus bei den "Punkt"-Formaten geführt haben. Nach seiner letzten Sendung erreichten ihn über 500 Nachrichten von Fans. "Das war sehr süß, das hat mich sehr gefreut", schwärmt Beeck.
Um seine berufliche Zukunft macht sich der 46-Jährige keine Sorgen. "Ich bin ein grundpositiver Mensch. Ich habe in meinem Leben immer die Erfahrung gemacht, wenn Dinge passieren, dann ist das für irgendwas gut", so der Blondschopf.
Im besten Falle sei danach alles "immer noch schöner" gewesen. Der Moderator wird weiterhin mit seiner Stimme bei 1Live zu hören sein. Ebenso bei der RTLZWEI-Dating-Show "Love Island".
Titelfoto: IMAGO / Sven Simon