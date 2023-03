Simone sagt für immer ciao zu ihrem DJ! Liebes-Aus bei Sophia Thomallas Mama

Im Juni vergangenen Jahres machte Simone Thomalla (57) die Beziehung zu Nicolino Hermano (56) öffentlich. Nun ist alles aus. © IMAGO / Eventpress (Bildmontage)

Das Pärchen zeigte sich noch Anfang März zusammen in der Öffentlichkeit bei einer TV-Show. Die "John Wick"-Premiere am 23. März in Berlin wird die Schauspielerin wohl allein besuchen.



Zwischen den jüngst so verliebten Turteltauben soll nun alles endgültig vorbei sein, wie das Management der "Frühling"-Darstellerin am Freitag gegenüber Bild bestätigte.

"Simone Thomalla und Nicolino bleiben einander freundschaftlich verbunden", ließ die 57-Jährige die unerwartete und plötzliche Trennung zu ihrem DJ offiziell verkünden.

Nachdem Thomalla im Juni vergangenen Jahres das erste Mal beim Schmusen mit ihrem DJ von Paparazzi abgelichtet worden war, ließ sie insbesondere ihre Instagram-Fans an ihrer Verliebtheit zu dem neuen Mann an ihrer Seite teilhaben.

Erst vergangene Woche plauderte die 57-Jährige bei Sat.1 über ihre Beziehung zu ihrem Nicolino und über die Organisation von Beruf und Liebesleben, wie vip.de zuvor berichtete.



"Wenn ich drehe, bin ich von Montag bis Freitag nicht da. Dann sehen wir uns nur am Wochenende. Nicolino hat mich aber auch schon in Bayern besucht. Und wenn wir in Berlin sind, sehen wir uns oft tagelang und dann mal wieder nicht", verriet die Schauspielerin im TV.