Simone Thomalla hat vorerst genug von Männern

Berlin - Simone Thomalla (58) weiß nach ihrer vergangenen Beziehung genau, was sie will. Eine neue Liebe kann sie sich vorstellen, doch im Moment haben andere Dinge Priorität!

Simone Thomalla (58) hat nach ihrer letzten Beziehung vorerst die Nase voll von Männern. © Gerald Matzka/dpa

Seit geraumer Zeit ist Simone nun bereits Single, doch wie geht es ihr eigentlich damit? Im Interview mit der Zeitschrift Bunte gab sie Einblicke in ihr Liebesleben.

"Ich bin niemand, der sich in meinem Alter irgendwo im Hinterhof versteckt oder mit einer Decke über dem Kopf irgendwo hingeht". Somit würde sie auch eine neue Beziehung nicht verheimlichen.

"Es ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn es an die Öffentlichkeit kommt und man selber noch nicht so weit ist, aber dann ist es halt so. Ich sehe das nicht mehr so eng wie vor vielen Jahren", so die Mutter von Sophia Thomalla (34).

Was ein für eine Eigenschaft der neue Partner auf keinen Fall haben darf, verriet sie vor circa einem Jahr im Interview mit der Superillu: "Eifersucht ist immer mangelndes Selbstwertgefühl und sehr zerstörerisch, wenn es krankhaft wird".

Statt einem neuen Partner, setze sie erstmal andere Prioritäten: "Zurzeit ist alles wunderbar! Ich vermisse nichts und genieße meine freie Zeit". Der Beziehung trauere sie nicht hinterher. Stattdessen sehne sie sich nach mehr Zeit mit Freunden und Familie, die in letzter Zeit oft zu kurz kamen.

Das zeigt sie auch in den Sozialen Netzwerken. Auf Instagram zeigt sie sich gerne mit ihrem Hund, im Urlaub oder mit Freunden.