Simone Thomalla macht es offiziell: Erstes Liebes-Debüt mit René auf dem roten Teppich

Einer ihrer ersten gemeinsamen Auftritte: Simone Thomalla (60) erscheint mit ihrem neuen Partner René (55) bei der Premiere von "Die nackte Kanone". © IMAGO / Berlinfoto

Am Mittwoch schlenderten die zwei Verliebten beim AEDT-Sommerfest in Berlin erstmals über den ausgerollten Teppich. Dabei lächelten sie glücklich in die Kameras. Am Donnerstag folgte der zweite öffentliche Auftritt bei der Premiere zu "Die nackte Kanone".

Aufgeregt sei die 60-Jährige nicht gewesen. "Mir gehts einfach gut. Das ging es lange nicht. Und deswegen bin ich so unaufgeregt. Ich habe einfach ein wohliges, gutes Gefühl und das gefällt mir", wie sie im Interview mit RTL verriet.

Mitten in den Dreharbeiten zu "Let's Dance" ließ Thomalla die Bombe platzen: Sie ist wieder in festen Händen. Doch viele gemeinsame Stunden hatten die beiden seitdem nicht.

Aufgrund der Tanzshow war sie wochenlang "entweder müde, kaputt oder hatte Schmerzen". Darum blieb dem frisch verliebten Paar bisher vor allem das Wochenende für ihre Zweisamkeit. "Im Grunde geht der Alltag jetzt erst los", erklärte die 60-Jährige.

Zum Alltag der Schauspielerin gehören auch Auftritte in der Öffentlichkeit. René scheint das schillernde Leben der "Frühling"-Darstellerin zu akzeptieren.

Doch Simone freue sich auch auf ein bisschen Normalität. "Auf zu Hause und auf Kühlschrank voll machen", so die ehemalige "Tatort"-Kommissarin.