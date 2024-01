Sinéad O’Connor: Endlich Gewissheit über die Todesursache

Aus diesen Gründen fürchteten viele Fans, ihr Idol ebenfalls in Folge eines Suizids verloren zu haben, zumal ihr letzter Post auf X (ehemals Twitter) ein emotionaler Post über ihren verstorbenen Sohn war.

Zudem verlor sie 2022 ihren 17-jährigen Sohn Shane in Folge eines tragischen Suizids, nachdem dieser aus einer Klinik geflohen war.

Bekannt war aber auch, dass die Sängerin, die vor allem mit dem Hit "Nothing Compares 2 U" aus dem Jahr 1990 berühmt wurde, lange an psychischen Problemen litt.

"Der Tod wird nicht als verdächtig behandelt", hieß es damals. Es gab also keine Hinweise auf Fremdverschulden.

Nachdem zunächst eine " nicht ansprechbare Frau " in einem Wohnhaus der Polizei gemeldet wurde, trafen herbeieilende Beamte auf die bereits verstorbene Sängerin.

Am 26. Juli 2023 schockierte diese Nachricht Fans auf der ganzen Welt. Sinead O’Connor wurde tot aufgefunden.

Sinéad O'Connor war bis zu ihrem Tode musikalisch aktiv. © Sebastian Silva/EFE/epa/dpa

Doch ein Londoner Gerichtsmediziner konnte keinerlei Hinweise finden, dass es sich um Selbstmord handelte.

Das berichtete am Dienstag die Daily Mail unter Berufung auf einen Sprecher des zuständigen Gerichts Southwark Coroners Court. Die in Dublin (Irland) geborene Sängern starb also eines natürlichen Todes!

Sinéad O’Connors Tod entfachte eine Welle der Anteilnahme. Als Anfang August der Leichenwagen nach der privaten Trauerfeier an ihrem Wohnhaus vorbeifuhr, säumten tausende Menschen den Weg, weinten und sangen Lieder der Verstorbenen.

Vor ihrem Tod soll die 56-Jährige an neuen Songs gearbeitet haben. Ihr letztes Studioalbum veröffentlichte die Wahl-Londonerin 2014 mit "Im Not Bossy, I'm the Boss".