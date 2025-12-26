Skandal-Affäre mit Folgen! Serkan Yavuz lässt Ehe-Bombe um Samira platzen
Regensburg - Große News um Serkan Yavuz (32)! Fast schon beiläufig hat der Realitystar auf Instagram ein ganz entscheidendes Detail zur Beziehung mit Ex Samira (32) erwähnt.
Knapp elf Monate nach der Knaller-Trennung und den aufkeimenden Schlagzeilen um eine Sex-Nacht mit Eva Benetatou (33) meldet sich Serkan plötzlich mit Neuigkeiten zu Wort.
Angesprochen darauf, ob der einstige "Sommerhaus der Stars"-Champion in Zukunft eine neue Beziehung in die Öffentlichkeit tragen wollen würde, lässt der Zweifach-Papa schließlich die Bombe platzen.
"Ab nächstes Jahr in Scheidung, wenn du das wissen willst" - Rumms!
Fast fünf Jahre nach dem romantischen Kennenlernen bei "Bachelor in Paradiese", anschließender Hochzeit und der Geburten ihrer Töchter leiten Serkan und Ex Samira tatsächlich ihre Scheidung ein, löschen die gemeinsame Vergangenheit (zumindest auf Papier) aus.
Passend dazu zeigt sich der zuletzt umstrittene Influencer in nachdenklicher Pose samt Kaffee in der Hand.
Serkan Yavuz schließt Promi-Paar-Formate aus
Aber nicht nur auf die längst erloschene Liebe zu seiner Noch-Ehefrau geht Serkan ein. Auch mögliche Teilnahmen an Formaten wie "Prominent getrennt" werden auf Nachfrage eines Users thematisiert.
Dass der Regensburger dort nochmal aufschlägt, schließt er jedoch aus. "Wir waren für die Staffel, die jetzt gedreht wurde, angefragt, obwohl ich schon dort war", erklärt Serkan.
Zum Schutz seiner Kinder könne er sich eine Rückkehr aber nicht vorstellen. "Generell Formate, wo wir gemeinsam sind, wird es nicht geben. Wir haben Kinder und das muss nicht sein."
Ebenso ehrlich und reflektiert spricht der 33-Jährige auch über seine im Sommer gestartete Therapie. Dem Realitystar zufolge sei es "das Beste, was es gibt." Einzig und allein die Rechnungen seines Therapeuten wären ihm das Haar in der Suppe.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / Future Image, Screenshot/Instagram/Serkan Yavuz