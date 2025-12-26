Skandal-Affäre mit Folgen! Serkan Yavuz lässt Ehe-Bombe um Samira platzen

Regensburg - Große News um Serkan Yavuz (32)! Fast schon beiläufig hat der Realitystar auf Instagram ein ganz entscheidendes Detail zur Beziehung mit Ex Samira (32) erwähnt.

Zusammen mit Noch-Mann Serkan startet die Influencerin im nächsten Jahr den Scheidungsprozess. © IMAGO / Future Image

Knapp elf Monate nach der Knaller-Trennung und den aufkeimenden Schlagzeilen um eine Sex-Nacht mit Eva Benetatou (33) meldet sich Serkan plötzlich mit Neuigkeiten zu Wort.

Angesprochen darauf, ob der einstige "Sommerhaus der Stars"-Champion in Zukunft eine neue Beziehung in die Öffentlichkeit tragen wollen würde, lässt der Zweifach-Papa schließlich die Bombe platzen.

"Ab nächstes Jahr in Scheidung, wenn du das wissen willst" - Rumms!

Fast fünf Jahre nach dem romantischen Kennenlernen bei "Bachelor in Paradiese", anschließender Hochzeit und der Geburten ihrer Töchter leiten Serkan und Ex Samira tatsächlich ihre Scheidung ein, löschen die gemeinsame Vergangenheit (zumindest auf Papier) aus.

Passend dazu zeigt sich der zuletzt umstrittene Influencer in nachdenklicher Pose samt Kaffee in der Hand.