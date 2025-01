Ski-Stars geben Mike Krüger Unterricht – und lachen sich kaputt

"Die hatten einen Lagerkoller oben auf einem Gletscher und da haben die gesagt 'Wir wünschen uns, dass Mike kommt und abends am Kamin singt'", beschrieb der Komiker seinen Auftrag. "Ich habe mir gedacht, wenn die Nationalmannschaft mich ruft – gerade die weibliche – dann fahre ich hin."

Statt eine knappe Antwort zu geben, holte der 73-jährige Hamburger aus. "Ich habe einmal in meinem Leben versucht, auf Skiern zu stehen - aber dann auch gleich ganz oben auf einem Gletscher."

Wieso, erzählte der Promi am Samstagabend im NDR Fernsehen bei "DAS!". Moderatorin Inka Schneider (57) wollte von ihrem Gast auf dem Roten Sofa angesichts des sonnigen Winterwetters wissen, ob er Skifahrer ist.

Mike Krüger (73) reiste für Auftritte sogar auf Berggletscher. (Archivbild) © Silas Stein/dpa

Den Berg hoch und wieder runter zu kommen, sei eine "unendliche Geschichte" gewesen. Es habe aber geklappt und Mike Krüger sang nach eigenen Angaben vor den Sportlerinnen.

Die kamen danach auf die Idee, ihm das Skifahren beizubringen. Es dürfte keine besseren Lehrerinnen dafür geben, könnte man meinen.

"Dann hab ich gesagt, wir machen erst mal was ganz Einfaches", so der Sänger. Doch: "Das war schon so steil, das kann sich kein Mensch vorstellen."

Trotzdem versuchte es der Entertainer. Weit kam er nicht. "Einer, der nicht Ski fährt, fällt erst mal um und kommt nicht wieder hoch."

Seine Aufstehversuche müssen ziemlich unbeholfen und witzig ausgesehen haben. Die Ski-Profis "konnten sich kaputtlachen, dass ich nicht wieder hochkomme". Von dem Vorfall gebe es "ganz tolle" Fotos.

Nach dem Versuch hat es der 73-Jährige nicht wieder mit Abfahrt versucht. Nur einmal habe er noch mit seiner Frau Birgit Langlauf getestet. Nach einer Viertelstunde beendeten beide den Test. "Dann haben wir gesagt 'Langlauf ist nichts für uns, wir bleiben bei Golf'."