"So ekelhaft": Künstlerin erhält Hass-Video und spricht Trigger-Warnung aus

In diesem Zusammenhang wandte sich Electra Pain kürzlich mit einem Instagram-Clip an die Öffentlichkeit.

Hinter der Dragqueen Electra Pain steht der Frankfurter Daniel Fischer (34), er engagiert sich schon seit längerer Zeit gegen LGBTQ-Feindlichkeit. © Screenshot/Instgaram/electra_pain

"Das ist so ekelhaft, Leute", empört sich Daniel Fischer alias Electra Pain.

Selbstverständlich werde "das Ganze zur Anzeige" gebracht, denn "solchen Menschenhass" sollte sich die LGBTQ-Community nicht gefallen lassen.

"Ich habe mich dazu entschieden, das Video zu veröffentlichen, weil ich zeigen will, welchen Anfeindungen wir queeren Menschen täglich ausgesetzt sind. Ich hoffe, dass Regierung, Polizei und auch die Social-Media-Plattformen in Zukunft härter durchgreifen werden", wird weiter ausgeführt.

Dann leitet Daniel Fischer mit den Worten "Und jetzt kommt das Video, das heißt, wenn Ihr es nicht sehen wollt, dann schaltet bitte jetzt ab" den kurzen Clip ein, in dem tatsächlich zu sehen ist, wie ein Unbekannter auf eine Regenbogen-Fahne uriniert.

Aus dem Off ist dazu eine Männerstimme zu hören: "Ich wünsche jedem von Euch einen schönen Pride-Month." Der am Ende genannte englische Begriff bezeichnet die Sommermonate, in denen sich die LGBTQ-Community selbst zelebriert und zelebriert wird, beispielsweise mit Paraden in vielen Ländern der Welt.