Vaterfreuden bei Ex-Bundesliga-Stürmer: Evelyn und Davie Selke werden zum zweiten Mal Eltern!

Hamburg/Istanbul - Große Neuigkeiten bei Influencerin Evelyn (31) und Ex- HSV -Stürmer Davie Selke (31): Die beiden erwarten ihr zweites Kind!

Evelyn (31) und Davie Selke (31) werden zum zweiten Mal Eltern. © Screenshot: Instagram/evelynselke

Voller Stolz teilt die kleine Familie die frohe Botschaft mit emotionalen Schnappschüssen auf Instagram.

Der Fußballer steht mit einem breiten Grinsen im Gesicht am Wasser. Vor ihm seine Partnerin Evelyn, bekleidet mir einer bauchfreien weißen Bluse. Seine Hand liegt auf ihrem bereits sichtbaren Babybauch.

Und auch Töchterchen Aiyana (3) ziert das Ankündigungs-Foto der kleinen Familie. Dabei trägt die Kleine einen rosa Pullover mit der Aufschrift "best sister".

Dazu halten die werdenden Eltern ein Ultraschallbild des Ungeborenen in der Hand. "Another blessing from heaven is on the way", schreibt die Influencerin dazu stolz. "We couldn’t be more grateful".