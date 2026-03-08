Vaterfreuden bei Ex-Bundesliga-Stürmer: Evelyn und Davie Selke werden zum zweiten Mal Eltern!
Hamburg/Istanbul - Große Neuigkeiten bei Influencerin Evelyn (31) und Ex-HSV-Stürmer Davie Selke (31): Die beiden erwarten ihr zweites Kind!
Voller Stolz teilt die kleine Familie die frohe Botschaft mit emotionalen Schnappschüssen auf Instagram.
Der Fußballer steht mit einem breiten Grinsen im Gesicht am Wasser. Vor ihm seine Partnerin Evelyn, bekleidet mir einer bauchfreien weißen Bluse. Seine Hand liegt auf ihrem bereits sichtbaren Babybauch.
Und auch Töchterchen Aiyana (3) ziert das Ankündigungs-Foto der kleinen Familie. Dabei trägt die Kleine einen rosa Pullover mit der Aufschrift "best sister".
Dazu halten die werdenden Eltern ein Ultraschallbild des Ungeborenen in der Hand. "Another blessing from heaven is on the way", schreibt die Influencerin dazu stolz. "We couldn’t be more grateful".
Evelyn und Davie Selke sind von Hamburg nach Istanbul gezogen
Seit über zehn Jahren sind die beiden ein Paar. Tochter Aiyana erblickte im Jahr 2022 das Licht der Welt.
"Der schönste Tag unseres Lebens", äußerte sich der 31-Jährige damals kurz nach der Geburt der ersten Tochter.
Gemeinsam wohnt die kleine Familie in Istanbul, Türkei. Davie ist nach seinem Vertragsende beim Hamburger SV zur Saison 2025/26 zum türkischen Verein Istanbul Başakşehir FK gewechselt. Zuvor lebte die Familie in Hamburg.
In welchem Monat sich Evelyn aktuell befindet, ist nicht bekannt.
Auch ob es sich bei dem zweiten Kind um einen Jungen oder ein Mädchen handeln, verriet das Paar bisher nicht.
Titelfoto: Screenshot: Instagram/evelynselke