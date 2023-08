So sah Rapperin Badmómzjay mit 14 Jahren aus: Eine Sache hat sich nicht verändert

Badmómzjay (20) bleibt sich treu: Die Lippen schminkte sie sich schon mit 14 Jahren (l.) so wie heute. © Screenshot/Instagram/badmomzjay (Bildmontage)

Mit gerade einmal 20 Jahren schon auf eine Karriere zurückblicken zu können, ist beachtlich. Mit 15 Jahren veröffentlichte Badmómzjay die ersten Rap-Parts in den sozialen Medien, ein Jahr später folgten der Plattenvertrag bei Universal und die erste Single "Papi".

Heute gehört die Brandenburgerin mit polnischen Wurzeln zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der deutschen Hip-Hop-Szene. Ihre Songs werden auf Spotify und YouTube millionenfach aufgerufen. Altmeister Kool Savas (48) bezeichnete Badmómzjay gar als beste Rapperin des Landes.

In ihrer Instagram-Story blickte Jordan Napieray - so heißt die Musikerin mit bürgerlichem Namen - nun zurück auf die Zeit, in der sie auch nur eine normale Jugendliche war. Vergleicht man die 14-jährige Josy mit der heutigen Badmómzjay, stellt man fest: So sehr hat sich die Musikerin gar nicht verändert.

Zwar waren die Haare damals noch nicht rot gefärbt, was heute das Markenzeichen der 20-Jährigen ist. Doch in einem Detail hat sich das Styling nicht verändert: "Ich war da 14 Jahre alt und ich trage meine Lip-Combo immer noch genau gleich. Brauner Lipliner", schreibt Badmómzjay zu dem Foto.