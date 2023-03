So süß gratuliert Jenny Elvers ihrem Sohn Paul zum Geburtstag!

Jenny Elvers (50) ist stolz auf ihren Sohn Paul Elvers (22). © Jens Kalaene/dpa

Dass die Schauspielerin und der 22-Jährige ein Herz und eine Seele sind, hat sie nun mit einem süßen Post auf Instagram unter Beweis gestellt.

Zum Geburtstag ihres Kindes teilte Jenny ein selbst zusammengeschnittenes Video mit ihren rund 87.500 Followern, in dem mehrere Kinderfotos von Paul sowie aktuelle Bilder zu sehen sind. Auch sein Vater und Jennys Ex Alex Jolig (60) taucht auf den Schnappschüssen auf.

Hinterlegt ist der Clip mit dem Song "Ich wünsch dir" von Sarah Connor (42). "22 Jahre Liebe. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Sohn. Ich bin stolz auf dich! Mama", textet die 50-Jährige dazu und setzt die Hashtags #team #liebemeineslebens und #meinkind dahinter.

Die Follower sind ganz ergriffen von dem emotionalen Video. Neben zahlreichen Glückwünschen an Paul hagelt es in den Kommentaren auch Komplimente an seine Mutter. "Du bist so eine tolle Mama", "hast einen tollen Sohn" oder "alles richtig gemacht", schwärmen die Nutzer.

Andere können gar nicht fassen, dass aus dem süßen Fratz auf den Fotos inzwischen ein richtiger Mann geworden ist. "Ich weiß noch, als er auf die Welt kam" oder "wie die Zeit vergeht", heißt es in den Kommentaren.