Sofia Richie erneut Mama: "Die Lieben meines Lebens"

Los Angeles (USA) - US-Model Sofia Richie, die jüngste Tochter von Sänger Lionel Richie , ist zum zweiten Mal Mutter geworden.

Sofia Richie (27) ist zum zweiten Mal Mutter geworden. © Evan Agostini/Invision/dpa

Das verkündete die 27-Jährige auf Instagram. Henry Cecil heißt demnach ihr neugeborener Sohn, der am 18. März auf die Welt kam.

"Die Lieben meines Lebens", schreibt Richie zu einem Foto, das das Baby in einem blauen Body mit ihrer Tochter in einer Jeanshose und Lätzchen zeigt.