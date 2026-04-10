Sohn fragt Anahita Rehbein: "Mama, warum hast du die Familie kaputt gemacht?"

Stuttgart - Nach der Trennung von Ex-Ehemann und Vater von Max (4) wird Influencerin Anahita Rehbein (32) von ihrem Sohn mit einer schweren Frage konfrontiert.

Nach der Trennung von ihrem Ex-Ehemann hat Anahita Rehbein (32) einen neuen Partner gefunden. © Screenshot: Instagram.com/anahita_rehbein

Der vierjährige Junge fragte seine Mutter: "Mama, warum hast du die Familie kaputt gemacht?"

Diese Frage hat die Mutter aus der Ruhe gebracht. "Als Max mich das gefragt hat, haben mir kurz irgendwie meine Worte gefehlt", sagt Anahita in einem Beitrag auf Instagram.

Zunächst habe sie nicht gewusst, was sie darauf antworten solle. Es sei ein "Stich ins Herz" gewesen.

Anahita Rehbein hat sich von seinem Vater getrennt. Nach der Trennung stritten die beiden immer wieder öffentlich.

Ein Gericht regelte letztendlich den Umgang für den gemeinsamen Sohn Max.

Anahita, die inzwischen in einer neuen Beziehung lebt, fragte sich, was sie falsch gemacht habe.

Doch dann erkannte sie: "Ich wusste aber auch irgendwie direkt, dass das nicht seine eigenen Worte sein können, Kinder denken noch gar nicht in Schuld, Unschuld oder Verantwortung."