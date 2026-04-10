Sohn fragt Anahita Rehbein: "Mama, warum hast du die Familie kaputt gemacht?"
Stuttgart - Nach der Trennung von Ex-Ehemann und Vater von Max (4) wird Influencerin Anahita Rehbein (32) von ihrem Sohn mit einer schweren Frage konfrontiert.
Der vierjährige Junge fragte seine Mutter: "Mama, warum hast du die Familie kaputt gemacht?"
Diese Frage hat die Mutter aus der Ruhe gebracht. "Als Max mich das gefragt hat, haben mir kurz irgendwie meine Worte gefehlt", sagt Anahita in einem Beitrag auf Instagram.
Zunächst habe sie nicht gewusst, was sie darauf antworten solle. Es sei ein "Stich ins Herz" gewesen.
Anahita Rehbein hat sich von seinem Vater getrennt. Nach der Trennung stritten die beiden immer wieder öffentlich.
Ein Gericht regelte letztendlich den Umgang für den gemeinsamen Sohn Max.
Anahita, die inzwischen in einer neuen Beziehung lebt, fragte sich, was sie falsch gemacht habe.
Doch dann erkannte sie: "Ich wusste aber auch irgendwie direkt, dass das nicht seine eigenen Worte sein können, Kinder denken noch gar nicht in Schuld, Unschuld oder Verantwortung."
Antwort fiel der Mutter schwer
Der Ansicht der Influencerin nach wiederholen Kinder das, was sie in Gesprächen aufgeschnappt und sogar zwischen den Zeilen gelesen haben.
Es sei ihr schwergefallen, auf die Frage eine richtige Antwort zu finden. Anahita hat geantwortet: "Ich hab’ unsere Familie nicht kaputt gemacht. Ich habe etwas verändert, für mich und für dich, damit es uns allen besser gehen kann. Mama und Papa sind kein Paar mehr, aber wir sind beide immer deine Eltern. Und unsere Familie ist nicht weg, die sieht jetzt einfach nur anders aus."
Die 32-Jährige habe ihre Familie nicht kaputt gemacht, sondern eine Entscheidung getroffen, die nicht leicht war.
"Und sicher auch nicht mit dem Hintergrund, irgendetwas kaputtzumachen, sondern eher etwas zu beschützen. Und eventuell sogar was Besseres daraus zu machen, auch wenn man sich ursprünglich natürlich was anderes gewünscht hatte."
Titelfoto: Screenshot: Instagram.com/anahita_rehbein