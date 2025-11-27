Sommerhaus-Star empört: "Ich stehe zu meinem Busen"

Hamburg - So nicht! "Hot Banditoz"-Sängerin Stefanie Schanzleh (37) hat einen fiesen Kommentar zu ihrer Oberweite kassiert und lässt das nicht auf sich sitzen.

Stefanie Schanzleh (37) rät dazu, in Freundschaften nur Komplimente zu verteilen. © Bildmontage: Instagram/stefanieschanzleh

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 37-Jährige die verletzenden Worte eines Users. "Vielleicht mal was für den BH besorgen, Mädel", schrieb der und versah seine Worte mit vier hämisch lachenden Emojis.

"Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um euch zu sagen, dass solche Menschen, die eure 'Fehler' in ihren Augen suchen, euch klein machen wollen. Die braucht ihr nicht in eurem Leben", so die Hamburgerin.

"Ich stehe zu meinen Busen, es ist für mich keine Schwachstelle", stellte die dreifache Mutter klar.

"Danke für diesen dummen Kommentar", sagte sie an den User gewandt.

Einmal in Rage gab sie gleich noch einen Leitfaden für das richtige Verhalten in Freundschaften an die Hand. "Wenn ihr diese Menschen in eurem privaten Umfeld habt, für die ihr nicht genug seid, droppt sie weg", so Schanzleh. Das seien keine Freunde.

Echte Freunde würden Komplimente geben. "Boah, Hammer, dein Bauch nach drei Kindern", nannte sie als Beispiel. "Was es auch immer ist, jeder von uns hat Stärken", sagte die ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Kandidatin.