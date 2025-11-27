Sommerhaus-Star empört: "Ich stehe zu meinem Busen"
Hamburg - So nicht! "Hot Banditoz"-Sängerin Stefanie Schanzleh (37) hat einen fiesen Kommentar zu ihrer Oberweite kassiert und lässt das nicht auf sich sitzen.
In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 37-Jährige die verletzenden Worte eines Users. "Vielleicht mal was für den BH besorgen, Mädel", schrieb der und versah seine Worte mit vier hämisch lachenden Emojis.
"Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um euch zu sagen, dass solche Menschen, die eure 'Fehler' in ihren Augen suchen, euch klein machen wollen. Die braucht ihr nicht in eurem Leben", so die Hamburgerin.
"Ich stehe zu meinen Busen, es ist für mich keine Schwachstelle", stellte die dreifache Mutter klar.
"Danke für diesen dummen Kommentar", sagte sie an den User gewandt.
Einmal in Rage gab sie gleich noch einen Leitfaden für das richtige Verhalten in Freundschaften an die Hand. "Wenn ihr diese Menschen in eurem privaten Umfeld habt, für die ihr nicht genug seid, droppt sie weg", so Schanzleh. Das seien keine Freunde.
Echte Freunde würden Komplimente geben. "Boah, Hammer, dein Bauch nach drei Kindern", nannte sie als Beispiel. "Was es auch immer ist, jeder von uns hat Stärken", sagte die ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Kandidatin.
Stefanie Schanzleh macht Müttern Mut
Schanzleh riet ihren Followern außerdem, keine Beauty-OPs aufgrund solcher Kommentare durchführen zu lassen.
"Wenn wir etwas machen lassen, dann machen wir es, weil wir das möchten. Weil Menschen, die etwas bei euch kritisieren, was ihr dann behoben habt, die werden auch den nächsten Fehler finden", vermutete sie.
Müttern, die ihren flachen Bauch trotz dreier Kinder beneideten, weil sie nach der Geburt nicht mehr so aussehen würden, sprach die Sängerin Mut zu.
"Wichtig ist es in dem Fall dann, den Körper zu ehren und auch zu danken, dass er Kinder geschenkt hat und dass er gesund ist", so die ehemalige "Prominent getrennt"-Teilnehmerin.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/stefanieschanzleh