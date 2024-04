"Sommerhaus"-Star Katharina Dürr nach Not-OP: "Kann kaum gerade gehen"

Katharina Dürr (41) musste ihren Geburtstag im Krankenhaus feiern. Inzwischen ist sie wieder zu Hause. © Screenshot/Instagram/katharina_duerr_ (Bildmontage)

Am Donnerstag meldete sie sich endlich wieder aus dem heimischen Wohnzimmer bei ihren Fans. "Was 'ne Woche! Ich bin immerhin wieder zu Hause", erklärte sie in einer Story und zeigte sich im gemütlichen Home-Outfit und immerhin auch schon wieder auf beiden Beinen stehend.



Eigentlich hatte sich Katharina die Woche ganz anders vorgestellt: Am Montag wollte sie mit Freunden und der Familie ihren Geburtstag feiern. Doch stattdessen musste sie mit einem entzündeten Blinddarm auf den OP-Tisch.

"Ich hatte mich so sehr drauf gefreut", erklärte Katharina ganz enttäuscht. Schließlich liebe sie ihren Geburtstag. Doch noch viel schlimmer sei für sie, dass sie eigentlich am Donnerstag mit ihrem Mann Stephen Dürr (49) nach Mallorca fliegen wollte, um ihn dort bei einem seiner ersten Bühnenauftritte als Partysänger zu unterstützen.

"Ich habe bis gestern Abend wirklich überlegt, aber ich habe immer noch Schmerzen und kann kaum gerade gehen", erklärte Katharina weiter in ihrer Story, während Stephen bereits am Flughafen saß.