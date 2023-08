"Sommerhaus"-Star Yvonne König denkt, sie hat Krebs, dann kommt bittere Wahrheit ans Licht!

Yvonne König (52) leidet seit unglaublichen drei Jahren an einem Dauerhusten. Ursächlich soll ein Zwerchfellbruch sein. © Bildmontage: Instagram/yvonne_koenig (Screenshots)

"Ich dachte, es ist Lungenkrebs", offenbarte die 52-jährige Schlagersängerin ("Steh auf") gegenüber "Bild". Weil sie ihren Dauerhusten nicht loswurde, bestimmte bis vor Kurzem ein nervenzerreißender Ärzte-Marathon Yvonnes Leben.

Die Beschwerden brachten die Ehefrau des "Ich will Spaß"-Interpreten an den Rand der Verzweiflung. An erholsamen Schlaf war kaum noch zu denken, auch auf Genussmittel wie Kaffee, Sekt und Obst musste sie weitestgehend verzichten.

"Wo ich überall gewesen bin, unfassbar. Lungenarzt und sonst wo", führte Yvonne im Interview weiter aus. Schließlich habe sie eigenständig eine Magenspiegelung veranlasst, welche letztlich auch zum Durchbruch führte. Die erschütternde Diagnose: Zwerchfellbruch!

Die Musikerin erklärte, dass daraus ein so starker Reflux resultiere, der unbehandelt im schlimmsten Fall sogar zu Speiseröhren-Krebs führen könne. Hiatushernie, so der medizinische Fachbegriff, entsteht, wenn der Magen durch eine Öffnung im Zwerchfell nicht mehr richtig schließt.

"Das führt dazu, dass die Magensäure aufsteigt, und durch die Dämpfe muss ich husten", so die 52-Jährige.