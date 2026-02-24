Mit 52 zum Abtanzen: So nimmt sich Sonya Kraus selbst hoch

Frankfurt am Main - Moderatorin Sonya Kraus zieht es wieder einmal zu einem Festival nach Thailand. Und wie man die 52-Jährige kennt, nimmt sie natürlich selbstironisch ihr Alter auf die Schippe.

Sonya Kraus (52) ist auf dem Weg nach Thailand, um zu feiern. Vorher ging's zum Zahnarzt, was die Moderatorin gewohnt selbstironisch kommentierte. © Bild-Montage: Sonya Kraus/Instagram

Bestens gelaunt sieht man sie in einem Selfie-Reel in ihrer Instagram-Story durch ihre Heimat Frankfurt laufen. "Was macht man jetzt auf den letzten Drücker, bevor der Wahnsinn beginnt?", fragte sie die Community und antwortete auch gleich selbst. "Man geht zum Zahnarzt."

Denn später habe sie dazu keine Zeit mehr. Der Sinn des Ganzen: "Wollen wir hoffen, dass die Dritten gut sitzen. Damit die Dritten auch mittanzen ..."

Es geht also zu einem Event mit jeder Menge Musik. Kurz darauf teilt sie dann auch in einem weiteren Reel mit, dass einmal mehr Thailand das Ziel ist.

Ein kleiner Schwenk über ihr spärliches Gepäck - für drei Wochen im sommerlichen Thailand genügt natürlich das Handgepäck. Das Wichtigste dabei sei die Reise-Apotheke, betont Sonya. Man wird eben nicht jünger.