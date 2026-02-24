Mit 52 zum Abtanzen: So nimmt sich Sonya Kraus selbst hoch
Frankfurt am Main - Moderatorin Sonya Kraus zieht es wieder einmal zu einem Festival nach Thailand. Und wie man die 52-Jährige kennt, nimmt sie natürlich selbstironisch ihr Alter auf die Schippe.
Bestens gelaunt sieht man sie in einem Selfie-Reel in ihrer Instagram-Story durch ihre Heimat Frankfurt laufen. "Was macht man jetzt auf den letzten Drücker, bevor der Wahnsinn beginnt?", fragte sie die Community und antwortete auch gleich selbst. "Man geht zum Zahnarzt."
Denn später habe sie dazu keine Zeit mehr. Der Sinn des Ganzen: "Wollen wir hoffen, dass die Dritten gut sitzen. Damit die Dritten auch mittanzen ..."
Es geht also zu einem Event mit jeder Menge Musik. Kurz darauf teilt sie dann auch in einem weiteren Reel mit, dass einmal mehr Thailand das Ziel ist.
Ein kleiner Schwenk über ihr spärliches Gepäck - für drei Wochen im sommerlichen Thailand genügt natürlich das Handgepäck. Das Wichtigste dabei sei die Reise-Apotheke, betont Sonya. Man wird eben nicht jünger.
Thailand ist die zweite Heimat von Sony Kraus
Wo es in Thailand genau hingehen soll, verrät Sonya noch nicht. Sicherlich wird sie ihre Community in den kommenden Tagen aber an ihrem Urlaub und den Events teilhaben lassen.
Die Frankfurter Blondine ist eine Sonnenanbeterin ohne Wenn und Aber und versucht gerade, die hiesige Winterzeit möglichst weit weg und in der Sonne zu verbringen. Und da ist Thailand einer ihrer Lieblingsplätze auf der Welt.
Erst das vergangene Weihnachtsfest und den Jahreswechsel hatte sie dort in Sommerkleid und Bikini verbracht, während Deutschland bei Minustemperaturen bibberte. "Home sweet home. I Love Thailand", schrieb die da zu einem Foto, das sie am Strand zeigt.
Und jetzt heißt es also: Auf zur Party in die Sonne. "Es kann losgehen!", freut sich Sonya dementsprechend lachend zum Ende ihres Posts. Na dann, viel Spaß!
Titelfoto: Bild-Montage: Sonya Kraus/Instagram