"Wollt Ihr mich verarschen?!": Sonya Kraus erlebt am Flughafen böse Überraschung
Frankfurt am Main - Nein, die Ankunft in ihrer Heimat Frankfurt am Main hatte sich Moderatorin Sonya Kraus (52) wirklich ganz anders vorgestellt. Völlig perplex musste sie sich da doch erstmal an ihre Community auf Instagram wenden.
Denn Sonnenanbeterin Sonya verbrachte die vergangenen Tage bei sommerlichen Temperaturen an einem ihrer liebsten Urlaubsziele - nämlich am Strand in Thailand.
Und jetzt das! "Oh my Godness", meint sie am Donnerstagabend in einem Reel zu ihren über 160.000 Followerinnen und Followern. Sie sei gerade aus dem thailändischen Urlaubsparadies Phuket am Flughafen angekommen.
"Ähhhhh ... wollt Ihr mich verarschen?!", fährt die Frankfurter Blondine fort. "Minus 12 Grad?!"
Der harte Frost, der sich zu Jahresbeginn über ganz Deutschland gelegt hatte, hat Sonya offenbar ziemlich überrascht. Vor allem, da sie ja gerade Temperaturen um die 30 Grad gewohnt war. "40 Grad Unterschied", kommentiert sie das mit gequältem Lächeln. "Aber egal, es geht schon ..."
Die vergangenen Tage verbrachte Sonya Kraus noch bei 30 Grad in Thailand
Mit ihrem dünnen Jäckchen dürfte Sonya Kraus nicht allzu weit kommen
Aber der Temperaturunterschied ist noch längst nicht alles. Denn Sonya hat im Gepäck natürlich nur die Sommerkleidung verstaut, von Winterjacke also keine Spur.
Das wäre ja alles halb wild, wenn sie nur noch schnell mit dem Taxi in ihre Frankfurter Wohnung fahren müsste. Aber: "Ich fliege jetzt gleich weiter nach Berlin zum 'TV total Turmspringen'."
Wie üblich interviewt Sonya beim großen ProSieben-Event, das am Samstag steigt und ab 20.15 live übertragen wird, die Teilnehmer. Und da am Freitag die Generalprobe stattfindet, geht es für sie also direkt weiter in die Hauptstadt.
Mit Galgenhumor hält sie dann noch ein dünnes Übergangsjäckchen in die Handy-Kamera. "Das ist übrigens die Jacke, die ich dabei habe. Geil, oder?"
Bleibt zu hoffen, dass sich Sonya doch noch mit adäquaten Winterklamotten eindecken konnte. "Also, wenn ich nicht erfroren bin, dann sehen wir uns am Samstag beim Turmspringen", beendet sie ihr Reel.
Titelfoto: Bild-Montage: Sonya Kraus/Instagram