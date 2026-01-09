"Wollt Ihr mich verarschen?!": Sonya Kraus erlebt am Flughafen böse Überraschung

Auf dem Weg vom Thailand-Urlaub nach Berlin hieß es für Sonya Kraus am Frankfurter Flughafen umsteigen. Dabei erwartete die Moderatorin eine böse Überraschung.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Nein, die Ankunft in ihrer Heimat Frankfurt am Main hatte sich Moderatorin Sonya Kraus (52) wirklich ganz anders vorgestellt. Völlig perplex musste sie sich da doch erstmal an ihre Community auf Instagram wenden.

Eben noch Sommer in Thailand, jetzt Winter in Frankfurt für Sonya Kraus (52). © Bild-Montage: Sonya Kraus/Instagram Denn Sonnenanbeterin Sonya verbrachte die vergangenen Tage bei sommerlichen Temperaturen an einem ihrer liebsten Urlaubsziele - nämlich am Strand in Thailand. Und jetzt das! "Oh my Godness", meint sie am Donnerstagabend in einem Reel zu ihren über 160.000 Followerinnen und Followern. Sie sei gerade aus dem thailändischen Urlaubsparadies Phuket am Flughafen angekommen. "Ähhhhh ... wollt Ihr mich verarschen?!", fährt die Frankfurter Blondine fort. "Minus 12 Grad?!" Sonya Kraus Sonya Kraus in Bikini und High Heels auf Malle: Ihr Kommentar verblüfft Der harte Frost, der sich zu Jahresbeginn über ganz Deutschland gelegt hatte, hat Sonya offenbar ziemlich überrascht. Vor allem, da sie ja gerade Temperaturen um die 30 Grad gewohnt war. "40 Grad Unterschied", kommentiert sie das mit gequältem Lächeln. "Aber egal, es geht schon ..."

Die vergangenen Tage verbrachte Sonya Kraus noch bei 30 Grad in Thailand

Mit ihrem dünnen Jäckchen dürfte Sonya Kraus nicht allzu weit kommen