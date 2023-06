Nackt und feucht im "Paradies": Sonya Kraus sorgt für fragwürdige Kommentare

Sonya Kraus (49) sorgte bei einigen ihrer Fans mit einem Shooting-Foto aus vergangenen Zeiten mal wieder für Schnappatmung. © dpa/Frank Rumpenhorst

Am vergangenen Sonntagabend schwelgte die Kult-Blondine der deutschen Fernsehlandschaft mal wieder in Erinnerungen. In ihrem Instagram-Beitrag postete die 49-Jährige ein Foto, welches sie neckisch dreinschauend in der Badewanne zeigte.

Optisch auffallend mit in Szene gesetzt war auf dem Throwback-Foto aus vergangenen Zeiten zudem ein prall gefüllter Teller mit allerlei verführerischen Pralinen. Für Sonya aus eigener Sicht das "persönliche Paradies", wie sie in der dazugehörigen Bildunterschrift angab.

Während sie das Foto an sich offensichtlich in guter Erinnerung behalten hatte, konnte sie sich aber partout nicht mehr an denjenigen erinnern, der es geschossen hatte. Dennoch hatte sie warme Worte des Lobes für den Unbekannten parat: "Ein super Fotograf aus der Schweiz", umschrieb sie ihn liebevoll und hatte direkt eine Erklärung für ihre mangelnde Erinnerung.

Der Name des Künstlers sei schlichtweg "in meinem Chemo-Brain untergegangen", wie die gebürtige Frankfurterin weiter schrieb. Bereits im September 2021 wurde bei der "Glücksrad"-Buchstabenfee Brustkrebs diagnostiziert, den sie im Februar des vergangenen Jahres öffentlich machte. Mittlerweile scheint sie den Kampf gegen die tückische Krankheit aber gewonnen zu haben.

Doch zurück zum Badewannen-Paradies: Denn dieses ließ nicht nur die Schauspielerin selbst ins Schwärmen geraten, sondern sorgte auch für durchaus fragwürdige Kommentare.