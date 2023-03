Sonya Kraus macht "digital detox": Der Grund ist ein Steißbein-Bruch

Fernsehmoderatorin Sonya Kraus (49) legt eine unfreiwillige Digital-Detox-Pause ein - der Grund dafür ist ein Steißbein-Bruch, wie sie auf Instagram erklärte.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Sie mache "unfreiwillig 'digital detox'" - mit diesen Worten verabschiedete sich Moderatorin und Schauspielerin Sonya Kraus (49) am gestrigen Dienstag in einer Instagram-Story von ihren rund 156.000 Followern.

Fernsehmoderatorin Sonya Kraus (49) lässt rund 159.000 Follower auf Instagram an ihrem Leben teilhaben - so auch an ihrem jüngsten Thailand-Urlaub. © Montage: Screenshot/Instagram/sonyakraus Die bekannte Frankfurterin wird es auf ihren Social-Media-Kanälen also erst einmal sehr ruhig angehen lassen, denn genau dies meint der englische Begriff "digital detox", der sich in etwa mit "digitaler Entgiftung" übersetzen lässt. Doch weshalb ist die Zurückhaltung in Sachen Instagram und Co. "unfreiwillig"? Dies erklärte die 49-Jährige in ihrer Story. "Bei mir ist mal wieder Land unter, denn meine Haushaltshilfe ist die Treppe runtergefallen und hat sich das Steißbein gebrochen", begann Sonya ihre Erläuterung. Sonya Kraus Da verstand sie keinen Spaß: So hart fertigte Sonya Kraus einen Stalker ab "Die Arme hat einen total lila Popo und bei mir sieht's aus wie bei Hempels unterm Sofa und ja, jetzt ist Mutti gefragt", fuhr die Frankfurterin fort und setzte hinzu: "Also deswegen mache ich jetzt unfreiwillig 'digital detox'."

"Wie bei Hempels unterm Sofa": Doch Sonya Kraus muss weitaus mehr als nur putzen und aufräumen