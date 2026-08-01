Fans in Sorge um Sonya Kraus: Jetzt wendet sich die Moderatorin an ihre Community

Frankfurt am Main - Viele ihrer Follower haben sich jüngst gefragt, was mit Sonya Kraus (53) los ist. Denn die Moderatorin postet normalerweise regelmäßig in den sozialen Medien. Seit einiger Zeit herrschte aber Funkstille - bis jetzt.

Sonya Kraus (53) gibt Entwarnung: Ihr geht's super, aber sie hatte sich wieder einmal einen "Digital Detox" verordnet. © Screenshot Sonya Kraus/Instagram

"Ich wollte mich mal wieder melden, weil ich mitbekommen habe, dass sich einige Menschen wirklich Gedanken machen, ob es mir gut geht, ob ich vielleicht wieder Krebs habe", beginnt Sonya ihr aktuelles Reel auf Instagram und gibt dann auch gleich bestens gelaunt Entwarnung. "Es geht mir super und ich genieße den Sommer", lacht sie.

Sie habe sich ganz einfach mal wieder einen "Digital Detox" gegönnt und macht entsprechend einen weiten Bogen um die sozialen Medien. Das liege zum einen daran, dass es ihr wegen der vielen Krisen, der schlechten Nachrichten aus aller Welt einfach schwerfalle, irgendwelche lustige Trivialitäten zu teilen.

Zu anderen sei da die Suchtgefahr. "Wenn ich nur mal kurz bei Instagram oder auf YouTube vorbeischauen will, dann - schwuppdiwupp - hat mich das Netz", sagt sie.

"Und wenn ich was gelernt habe als alte, weise, ex-krebskranke Schachtel, dann: Lebenszeit ist kostbar!"