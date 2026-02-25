Sonya Kraus kaputt vom Training: Mit diesem Tipp will sie bei "Let's Dance" weit kommen
Frankfurt am Main/Köln - Nein, ins geliebte Thailand ging es für Moderatorin Sonya Kraus diesmal nicht. Stattdessen führte die 52-Jährige der Weg nach Köln.
Die Frankfurter Blondine nimmt bekanntlich an der 19. Staffel von "Let's Dance" teil. Und da stand am Dienstag bereits ein ordentliches Training auf dem Programm.
"Gerade im Hotelzimmer angekommen und ich bin gut kaputt und werde mich jetzt nur noch in die Badewanne hieven wegen dem Muskelkater", erzählt sie erschöpft auf dem Bett liegend der Community in ihrer Instagram-Story.
Das Training habe aber viel Spaß gemacht, sagt sie. "Nur ... Ich merke es überall, vor allem in den Beinen und in den Füßen."
Nichtsdestotrotz schwärmt Sonya vom ersten Tanz und der Choreografie, verraten dürfe sie selbstverständlich noch nichts.
Danach beendet sie ihre Botschaft an die Community kurz und knapp: "Over and out, denn heute Abend wird um 8 Uhr ins Bett gegangen."
Thomas Hermanns gibt Sonya Kraus tollen Tipp
In den kommenden Tagen heißt es für Sonya - wie für alle anderen Kandidaten bei "Let's Dance" natürlich auch - Trainieren, Trainieren und Trainieren.
Dafür und selbstverständlich für die Auftritte hat sich Sonya übrigens einen möglicherweise entscheidenden Tipp bei jemandem abgeholt, der es wissen muss: Thomas Hermanns (62).
Der Comedian hatte 2018 an der elften Staffel der Tanzshow teilgenommen und den sechsten Platz belegt. Seine Empfehlung: Kaufe Dir Tanzschuhe und laufe diese auch vorher ordentlich ein.
Das hat Sonya beherzigt, wie sie in einem Reel auf dem Insta-Kanal von "Let's Dance" berichtet, und sich gleich mehrere schicke, hochhackige Paare gekauft.
Und sie gerät ins Schwärmen: "Die sind so bequem! Hätte ich das mal vor 25 Jahren gewusst ..."
Was Sonya mit ihren Schuhen für "flotte Sohlen aufs Tanzparkett" legen wird, könnt Ihr Euch ab Freitag (20.15 Uhr) bei RTL und parallel auch auf RTL+ anschauen.
Titelfoto: Bild-Montage: Silas Stein/Sonya Kraus/instagram