Sonya Kraus kaputt vom Training: Mit diesem Tipp will sie bei "Let's Dance" weit kommen

Frankfurt am Main/Köln - Nein, ins geliebte Thailand ging es für Moderatorin Sonya Kraus diesmal nicht. Stattdessen führte die 52-Jährige der Weg nach Köln.

Nach dem ersten Training ist Sonya Kraus (52) sichtlich kaputt (kleines Bild). © Bild-Montage: Silas Stein/Sonya Kraus/instagram

Die Frankfurter Blondine nimmt bekanntlich an der 19. Staffel von "Let's Dance" teil. Und da stand am Dienstag bereits ein ordentliches Training auf dem Programm.

"Gerade im Hotelzimmer angekommen und ich bin gut kaputt und werde mich jetzt nur noch in die Badewanne hieven wegen dem Muskelkater", erzählt sie erschöpft auf dem Bett liegend der Community in ihrer Instagram-Story.

Das Training habe aber viel Spaß gemacht, sagt sie. "Nur ... Ich merke es überall, vor allem in den Beinen und in den Füßen."

Nichtsdestotrotz schwärmt Sonya vom ersten Tanz und der Choreografie, verraten dürfe sie selbstverständlich noch nichts.

Danach beendet sie ihre Botschaft an die Community kurz und knapp: "Over and out, denn heute Abend wird um 8 Uhr ins Bett gegangen."