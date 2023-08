"Tacker-Massaker": Darum bekamen die Fans von Sonya Kraus bei diesem Clip feuchte Augen

Da wurde die Community auf Instagram so richtig nostalgisch. Denn Sonya Kraus bewies einmal mehr, dass sie immer noch die Queen der Heimwerker ist.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Vor ziemlich genau 20 Jahren feierte die Heimwerker-Sendung "Do It Yourself - S.O.S." mit Sonya Kraus (50) Premiere bei ProSieben. Jetzt hat Sonya mal wieder eindrucksvoll gezeigt, dass sie seitdem nichts verlernt hat.

Sonya Kraus (50) bewies einmal mehr, dass sie immer noch die Queen der Heimwerker ist. © Bild-Montage: Screenshot Sonya Kraus/Instagram, Screenshot Sonya Kraus/Instagram Am 18. August 2003 flimmerte die erste Folge von "Do It Yourself - S.O.S." über die Bildschirme und zeigte, wie Sonya und ihr Team aus Profi-Handwerkern Menschen beim Renovieren und Dekorieren halfen. Knapp drei Jahre lang lief die Show, ehe ProSieben sie im Frühjahr 2006 einstellte. Kultstatus hat sie allerdings weiterhin. Und Sonya Kraus, die schon damals kompetent mit Hand anlegte, hat immer noch einen Riesenspaß am Heimwerken - das zeigte sie am vergangenen Samstag in einem Insta-Reel. Und zwar war die Moderatorin dabei, eine Party mit dem Thema "Disco" vorzubereiten. Alles sollte also glitzern und strahlen und da hatte Sonya eine klasse und auch noch kostengünstige Idee. Sonya Kraus Sonya Kraus feiert wichtigen Meilenstein und nimmt Abschied "Ich bin dabei, einen alten Sperrmüll-Hocker frisch zu beziehen, das wird nämlich Disco für eine Party", erklärte die ihrer Community. Gesagt, getan und schon war der Hocker mithilfe eines Tackers mit silbernem Stoff überzogen.

Sonya Kraus präsentiert stolz das Ergebnis ihrer DIY-Aktion

Von 2003 bis 2006 hatte Sonya Kraus das Heimwerker-Magazin "Do It Yourself - S.O.S." moderiert. © Jens Kalaene/dpa "Als Gimmick habe ich mir auch noch was einfallen lassen", kündigte sie im Anschluss an, "nämlich LED als indirekte Beleuchtung für den Hocker." Also wurden mit Heißkleber und Tacker zwei bunte Fairy-Lights-Ketten an der Unterseite des Hockers befestigt und schon leuchtete der Boden unter dem Möbelstück wie eine Disco-Kugel. "Sperrmüll-Hocker, Tacker, Stoff zum Beziehen, Heißkleber & Fairy Lights und fertig ist das Designer-Stück", freute sich Sonya im Anschluss über das Ergebnis ihrer DIY-Aktion. Sonya Kraus Sonya Kraus sendet "Lebenszeichen" und Update an ihre Fans "Super cool", "Megaidee" oder "Mega, das versuche ich auch mal", freuten sich Followerinnen und Follower über die Anleitung für das schicke Stück. Natürlich kam bei vielen Fans auch ein bisschen Nostalgie auf. "Habe deine Handwerkel-Sendung früher verschlungen ...", trauert ein Follower "Do It Yourself - S.O.S." hinterher.

"Du kannst es immer noch", freut sich ein Fan über Sonya Kraus' Heimwerker-Fähigkeiten