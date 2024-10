Sonya Kraus trauert um Liam Payne (†31): Community rätselt über diese Fotos

Frankfurt am Main - Nach dem tragischen Tod von "One Direction"-Sänger Liam Payne (†31) hat auch Moderatorin Sonya Kraus (51) ihre Betroffenheit geäußert und die Community mit einigen Fotos schwer verblüfft.

Sonya Kraus (51) verblüffte ihre Community mit Fotos, die sie gemeinsam mit dem kürzlich verstorbenen Sänger Liam Payne (†31) zeigen. © Bild-Montage: Jens Kalaene/dpa, Instagram/Sonya Kraus

Am vergangenen Mittwoch war Payne aus dem dritten Stock eines Hotels im argentinischen Buenos Aires in den Tod gestürzt. Die Anteilnahme in der Musikwelt und darüber hinaus ist seitdem sehr groß.

"Sweetest soul, my British Puppy. Nach außen cooler Bad Boy, aber tatsächlich zart und sanft", schrieb nun Sonya am gestrigen Freitag auf Instagram. "So viel Talent, so viel Witz, wunderbar crazy und so furchtbar in seinem Image gefangen. Mein Herz schmerzt."

Dazu postete sie mehrere Fotos des Musikers, auf zweien ist sie zusammen mit Liam zu sehen. Außerdem zeigt ein weiteres die Zeichnung eines Kaffeebechers to go, die wohl von Liam stammt.

Darauf reagiert nun Sonyas Community sehr verblüfft. Denn bisher hatte die Moderatorin nicht erwähnt, dass sie den Sänger offenbar wirklich gut kannte. Und so rätseln die Follower, zu welchem Anlass diese Fotos wohl entstanden sind.