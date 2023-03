Da verstand sie keinen Spaß: So hart fertigte Sonya Kraus einen Stalker ab

Frankfurt am Main - Im Podcast " Talk of Fame " mit TikToker Leon Pelz (23) hat Moderatorin Sonya Kraus (49) erzählt, wie sie sich sehr erfolgreich gegen einen Stalker zu Wehr gesetzt hat.

Irgendwann wurde es Sonya Kraus (49) zu bunt und der Stalker bekam seine Abreibung. © Frank Rumpenhorst/dpa

Und die Art und Weise, wie Sonya den Kerl abgewimmelt hat, dürfte diesem sicher noch die ein oder andere schlaflose Nacht beschert haben.

Aber der Reihe nach ... Passiert ist das Ganze in den 2000er-Jahren, als die blonde Frankfurterin bei ProSieben arbeitete, wo sie unter anderem Sendungen wie "talk talk talk" oder "Do It Yourself - S.O.S." moderierte.

Nach einem Briefbomben-Attentat auf Moderatorin Arabella Kiesbauer (53) Mitte der 1990er-Jahre war das Gelände von ProSieben sehr streng abgesichert. "Pro Sieben war Fort Knox", beschrieb Sonya die Situation. "Du bist da ohne Ausweis gar nicht reingekommen."

Deshalb lauerte der Stalker seinem Opfer eben an einem anderen Ort auf.

"Dieser Typ hat es geschafft, immer an meinem Mietauto zu stehen und auf mich zu warten", schilderte das ehemalige Model im Podcast die Situation, wenn sie nach der Arbeit nach Hause fahren wollte.